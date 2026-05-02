Striklend Çimayev barədə: “UFC itlə ünsiyyətimi məhdudlaşdırmağa çalışır”

Keçmiş UFC orta çəkidə çempionu Şon Striklend bir daha divizion çempionu Həmzət Çimayev və promouşn məhdudiyyətləri, o cümlədən idmançılar arasında baxış döyüşünün ləğvi barədə sərt danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Striklendlə Çimayev mayın 10-da UFC-328-də qarşılaşacaqlar.

“UFC mənim itlə ünsiyyətimi məhdudlaşdırmağa çalışır. Qulaq asın, bunu deməliyəm. Mənə üçüncü dünya iti əmr verə bilməz... Düşərgələrimizə ədalətsiz münasibət göstərildiyini görsəm, foyeyə çıxıb onu orada gözləyəcəyəm.

Bu iti idarə edin, ya da etməyin. Mənim üçün fərqi yoxdur. Bura Amerikadır...” Striklend X-in sosial media hesabında yazıb.

