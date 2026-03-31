Yeniyetmə cüdoçular Avropa Kubokunda Gəncədə güclərini sınayacaqlar

31 Mart 2026 15:15
Gəncədə təşkil olunacaq yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək ölkələr müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə ümumilikdə 11 ölkənin idmançıları mübarizə aparacaq.

Yarışda ev sahibi Azərbaycanla yanaşı, Belarus, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Polşa, Portuqaliya, Tacikistan, Türkiyə və ABŞ təmsilçiləri tatami üzərinə çıxacaqlar.

Azərbaycanı bu yarışda 100-dən çox cüdoçu təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, Avropa Kuboku aprelin 4–5-də Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə İdman Sarayı-da keçiriləcək.

