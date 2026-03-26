Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo millisinin ilkin tərkibi açıqlanıb

16-19 aprel aralığında Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək ilkin heyət müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
İlkin siyahıya doqquz kişi və altı qadın olmaqla ümumilikdə 15 cüdoçu daxil edilib.
Avropa çempionatı üçün ilkin heyət aşağıdakı kimidir:
Kişilər
60 kq
Balabəy Ağayev
Əhməd Yusifov
66 kq
Ruslan Paşayev
73 kq
Hidayət Heydərov
81 kq
Zelim Tçkayev
Ömər Rəcəbli
90 kq
Murad Fətiyev
100 kq
Zelim Kotsoyev
+100 kq
Kənan Nəsibov
Qadınlar
48 kq
Könül Əliyeva
Şəfəq Həmidova
52 kq
Leyla Əliyeva
Gültac Məmmədəliyeva
70 kq
Südabə Ağayeva
+78 kq
Madina Kaisinova
Qeyd edək ki, milli komandanın yekun heyəti yarışa bir həftə qalmış açıqlanacaq.