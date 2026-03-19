Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib - FOTO

19 Mart 2026
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

19 Mart 2026 19:02
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

Martın 19-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, imtahanda 315 cüdoçu yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirib.

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyasının yüksəlməsinə xidmət edir. Kəmər dərəcəsi idmançının hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi tanınması baxımından mühüm göstəricidir, həmçinin gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün zəruri şərtlərdən biridir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib
18 Mart 21:11
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib

Bundan əvvəl ACF tərəfindən 202 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim olunub
Azərbaycan cüdoçusu: “Varşavadakı gümüş medalımı qızıl kimi dəyərləndirirəm”
18 Mart 17:23
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu: “Varşavadakı gümüş medalımı qızıl kimi dəyərləndirirəm”

Camal Feyziyev qazandığı gümüş medalı yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilib - FOTO
18 Mart 16:38
Cüdo

Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilib - FOTO

Gənc cüdoçular üçün antidopinq maarifləndirilməsi
Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirib
18 Mart 16:29
Cüdo

Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirib

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Almaniyada cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək
18 Mart 10:09
Cüdo

Almaniyada cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək

Yarışda səkkiz çəki dərəsində 16 yeniyetmə cüdoçumuz mübarizə aparacaq
Yeniyetmə idmançılarımız “Türingiya Kuboku”nda qüvvələrini sınayacaqlar
17 Mart 23:23
Cüdo

Yeniyetmə idmançılarımız “Türingiya Kuboku”nda qüvvələrini sınayacaqlar

“Türingiya Kuboku”nda 16 yeniyetmə cüdoçumuz qüvvəsini sınayacaq

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub