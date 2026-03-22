22 Mart 2026
Binədə “ARAF” kuboku həyəcanı - FOTO

22 Mart 2026 15:53
Binədə "ARAF" kuboku həyəcanı - FOTO

Binə Atçılıq Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə “ARAF” kuboku uğrunda konkur yarışları keçirilib. Turnirdə ölkənin müxtəlif atçılıq klublarını təmsil edən 21 yaşadək idmançılar altı yaşadək atlarla, 21 yaşdan yuxarı süvarilər isə yaş məhdudiyyəti qoyulmayan atlarla öz güclərini sınayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, gərgin keçən mübarizənin sonunda üç müxtəlif kateqoriya üzrə qaliblər müəyyənləşib.

“A” kateqoriyası üzrə Amena Qonizzi “Pur-Pur” ləqəbli atla fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. İkinci yeri “Tibet” ləqəbli atla Ayan Fərəcova, üçüncü yeri isə “Püstə” ləqəbli atla Vəfa Angel Seyid tutub.

“L” kateqoriyasında Anar Hümbətov “Zirvə” ləqəbli atla hamıdan sürətli və dəqiq olaraq birinci yeri qazanıb. Elmar Abdullayev “Cartanio” ilə ikinci, Darya Staravoytova isə “Cherry Moon” ləqəbli atla üçüncü yerə layiq görülüblər.

“M” kateqoriyasında isə Ramil İbrahimov “Şirin” ləqəbli atla turnirin qalibi adını qazanıb. Bu kateqoriyada Anar Hümbətov “Damla” ilə ikinci, Elmar Abdullayev isə yenidən “Cartanio” ləqəbli atla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb
Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümə başlanılıb - FOTO/VİDEO
14 Mart 17:34
Atçılıq

Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümə başlanılıb - FOTO/VİDEO

Baş tutan qarşılaşmalar maraqlı nəticələrlə yadda qalıb
Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO
6 Mart 12:59
Atçılıq

Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO

Tərəflər atçılıq idmanı və sənayesində təcrübə mübadiləsini gücləndirəcək
Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO
5 Mart 12:09
Atçılıq

Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO

Ahal-təkə atları üzərində nümayiş olunan mürəkkəb tryuklar
“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO
22 Fevral 11:47
Atçılıq

“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO

Atçılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə maneələri dəf edərək fəxri kürsüyə qalxıblar
“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
12 Fevral 16:02
Atçılıq

“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Müsahibimiz Azərbaycanda insanların digər ölkələrdən fərqli olaraq atdan qorxmadığını qeyd edib

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb