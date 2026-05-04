4 May 2026
AZ

Çövkən üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatına Bakıda hazırlaşacaq

Atçılıq
Xəbərlər
4 May 2026 17:31
78
Çövkən üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatına Bakıda hazırlaşacaq

Çövkən üzrə Azərbaycan millisi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlıq məqsədilə Bakıda təlim-məşq toplaşına başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırlıq prosesinin birinci mərhələsi mayın 5-20-si aralığını əhatə edəcək.

Bildirilib ki, bu mərhələdə bərabərlik prinsipinə uyğun olaraq Peşəkar Çövkən Liqasında iştirak edən komandaların hərəsi ən güclü iki idmançısını yığmanın baş məşqçisi Əli Tatlıyevin ixtiyarına göndərib.

Bu isə yığmanın qapılarının bütün komanda və idmançıların üzünə açıq olması, onlar üçün şans deməkdir. Toplanışın gedişi zamanı özünü doğrultmağı bacarmayan idmançılar başqaları ilə əvəzlənəcək.

May ayının 20-də təlim-məşq toplanışının birinci mərhələsi yekunlaşacaq. Baş məşqçi 20 nəfərlik heyətdən ən güclü 10 nəfəri təsdiqləyib onlarla dünya çempionatına hazırlaşacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı iyunun 7-13-ü aralığında Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib
11:25
Atçılıq

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib

Turnir Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək
“Dünya çempionatına ciddi hazırlaşırıq” - Çövkən üzrə millimizin üzvünün Türkiyə mediasına AÇIQLAMASI - VİDEO
2 May 17:46
Atçılıq

“Dünya çempionatına ciddi hazırlaşırıq” - Çövkən üzrə millimizin üzvünün Türkiyə mediasına AÇIQLAMASI - VİDEO

Çövkən üzrə millimiz dünya çempionatına hazırlaşır
Liqada fasilə öncəsi son tur: “Sərhədçi”dən inamlı liderlik - FOTO
2 May 17:14
Atçılıq

Liqada fasilə öncəsi son tur: “Sərhədçi”dən inamlı liderlik - FOTO

Dünya çempionatı səbəbindən liqada ay yarımlıq fasilə yaranacaq
Çövkən Liqasında “Buta Qolden” “Polad”la üz-üzə gələcək
30 Aprel 10:05
Atçılıq

Çövkən Liqasında “Buta Qolden” “Polad”la üz-üzə gələcək

Turun bütün oyunları Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək
Çövkən Liqasında “Sərhədçi” liderliyi ələ keçirib
25 Aprel 23:31
Atçılıq

Çövkən Liqasında “Sərhədçi” liderliyi ələ keçirib

“Buta Qolden” çempionatın ən böyükhesablı qələbəsinə imza atıb
Anar Hümbətov Daşkənddə konkur üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib - FOTO
25 Aprel 17:45
Atçılıq

Anar Hümbətov Daşkənddə konkur üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib - FOTO

Turnirdə doqquz ölkəni təmsil edən 10 idmançı mübarizə aparıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər