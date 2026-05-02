“Dünya çempionatına ciddi hazırlaşırıq” - Çövkən üzrə millimizin üzvünün Türkiyə mediasına AÇIQLAMASI - VİDEO

Azərbaycan millisinin üzvü Nurlan Qurbanov Türkiyə mediasına açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının üzvü və çövkən üzrə idmançı olan Qurbanov komandanın hazırlıq prosesindən danışıb.
O bildirib ki, hazırda çövkən üzrə dünya çempionatına intensiv hazırlıq gedir:
“Hazırda dünya çempionatına hazırlaşırıq. Məşqlərimiz davam edir, fasilə vermirik, dayanmırıq”.
Nurlan Qurbanov çövkənin Azərbaycanın ənənəvi və qədim oyunlarından biri olduğunu da vurğulayıb.