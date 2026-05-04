4 May 2026
AZ

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib

Atçılıq
Xəbərlər
4 May 2026 11:25
52
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək bütün ölkələr müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Çövkən Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son olaraq xüsusi dəvətlə Küveytin yarışa qatılacağı təsdiqlənib.

Turnirdə təşkilatçı Azərbaycanla yanaşı, Avropa zonasından Polşa, Malta, Afrikadan Nigeriya, Qana, Asiyadan Özbəkistan, Qazaxıstan, Cənubi Amerikadan isə Uruqvay və Çili yığmaları mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı iyunun 7-13-ü aralığında Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Dünya çempionatına ciddi hazırlaşırıq” - Çövkən üzrə millimizin üzvünün Türkiyə mediasına AÇIQLAMASI - VİDEO
2 May 17:46
Atçılıq

“Dünya çempionatına ciddi hazırlaşırıq” - Çövkən üzrə millimizin üzvünün Türkiyə mediasına AÇIQLAMASI - VİDEO

Çövkən üzrə millimiz dünya çempionatına hazırlaşır
Liqada fasilə öncəsi son tur: “Sərhədçi”dən inamlı liderlik - FOTO
2 May 17:14
Atçılıq

Liqada fasilə öncəsi son tur: “Sərhədçi”dən inamlı liderlik - FOTO

Dünya çempionatı səbəbindən liqada ay yarımlıq fasilə yaranacaq
Çövkən Liqasında “Buta Qolden” “Polad”la üz-üzə gələcək
30 Aprel 10:05
Atçılıq

Çövkən Liqasında “Buta Qolden” “Polad”la üz-üzə gələcək

Turun bütün oyunları Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək
Çövkən Liqasında “Sərhədçi” liderliyi ələ keçirib
25 Aprel 23:31
Atçılıq

Çövkən Liqasında “Sərhədçi” liderliyi ələ keçirib

“Buta Qolden” çempionatın ən böyükhesablı qələbəsinə imza atıb
Anar Hümbətov Daşkənddə konkur üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib - FOTO
25 Aprel 17:45
Atçılıq

Anar Hümbətov Daşkənddə konkur üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib - FOTO

Turnirdə doqquz ölkəni təmsil edən 10 idmançı mübarizə aparıb
Çövkən Liqasında beşinci tur: Liderlər üz-üzə gəlir
23 Aprel 11:22
Atçılıq

Çövkən Liqasında beşinci tur: Liderlər üz-üzə gəlir

Oyunlara Binə Atçılıq Mərkəzi ev sahibliyi edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər