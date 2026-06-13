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Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”

Formula 1
Xəbərlər
13 İyun 2026 21:26
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Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”

“Aston Martin” pilotu Fernando Alonso Barselona-Kataloniya Qran-Prisinin təsnifatındakı sonuncu yerini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında Corc Rassel qalib gəlib

“Problemlər elə eynidir. Mühərrikimiz dəhşətlidir, ən pis mühərrikdir. Güc təchizatı dəhşətlidir. Sürət qutusu problemlərimiz, aerodinamik problemlərimiz var. Hər şey üzərində işləyirik. Mövsümün ikinci yarısında xoşbəxt olacağımız bir şey tapıb-tapa bilməyəcəyimizi görəcəyik. Hazırda ən pis maşın və ən pis mühərrik bizdədir. Aydın şəkildə deyirdik: ikinci hissədə yeni maşınımız və yeni mühərrikimiz olacaq. Bu strategiyanı seçdik və hər həftə sonu təkrarlayırıq. İki həftə sonra Avstriyada yenidən seçmə mərhələdə sonuncu olacağıq.

Ən pis şey sürət qutusudur. Bəzi döngələrdə mexaniki qutu kimi işləyir: arxa təkərlər kilidlənir. Hər dövrə sikkə atmaq kimidir və seçmə mərhələ çətin idi. Sabah pis bir başlanğıc edib mövqeyimdə qalmağı üstün tutardım: yaxşı bir başlanğıcınız varsa və 11-ci və ya 14-cü yerdəsinizsə, üç dövrədə altı maşın sizi keçəcək - bu əyləncəli deyil.

Lens öndədir? Bu, yaxşı seçmə seriyası idi, amma sprintlər nəzərə alınmadı. Bundan əlavə, o, çox sürətli sürücü olan Fettelin yanında idi. O, göründüyündən daha yaxındadır, bəzən isə - xatırladığımızdan daha çox irəlidədir”, - deyə AS Alonsonun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
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