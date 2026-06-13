Şarl Lekler Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında qəzaya uğrayıb - FOTO

“Ferrari” komandasının sürücüsü 28 yaşlı monakolu Şarl Lekler Barselona-Kataloniya Qran-prisinin üçüncü təsnifat mərhələsində avtomobilini yol kənarına çırpıb.
İdman.Biz bildirir ki, Şarl 4-cü döngədə avtomobilin arxasını vurub. O zaman qalan doqquz sürücünün hamısı yolda olub.
Şarl zərbədən əvvəl əllərini sükandan tutub və maşından düşərkən qəzadan əlinin göyərdiyi məlum olub.
Monakoda Lekler bütün həftə sonu əyləclərdən şikayət etmişdi və əsas yarışın sonunda qəza törətmişdi. Lekler həmin vaxt yalnız bir əyləcin işlədiyini bildirib.