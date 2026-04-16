16 Aprel 2026
AZ

Maks Ferstappenə “Yaşıl Cəhənnəm”də “Kod 60” xəbərdarlığı

Formula 1
Xəbərlər
16 Aprel 2026 20:21
59
Maks Ferstappenə “Yaşıl Cəhənnəm”də “Kod 60” xəbərdarlığı

“Formula-1” çempionu Maks Ferstappen gələn ay Nürburqrinqdə keçiriləcək 24 saatlıq dözümlülük yarışında debüt etməyə hazırlaşır. Bu münasibətlə FİA-nın rəsmi təhlükəsizlik avtomobilinin sürücüsü və 2000-ci ildə bu yarışın qalibi olmuş Bernd Mayländer nidderlandlı pilota öz tövsiyələrini verib.

İdman.Biz “RacingNews” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Mayländer Ferstappenin “Mercedes” GT3 maşını ilə qatılacağı bu yarışın idman və azarkeşlər üçün böyük hadisə olduğunu bildirib. 500-cü Qran-pri yubileyini qeyd edən Mayländer vurğulayıb ki, Nürburqrinqdə uğur qazanmaq təmiz istedaddan daha çox, nizam-intizam tələb edir.

Onun dünya çempionuna ən vacib məsləhəti riskləri minimuma endirməkdir:

“Əgər maşının sürətli və komandanın mükəmməl olduğunu bilirsinizsə, yalnız finiş bayrağını düşünün. Hər döngədə birinci olmağa ehtiyac yoxdur. Yarış çox uzundur, əgər birinci dövrədə lider deyilsinizsə, 50-ci dövrədə lider ola bilərsiniz. Əsas odur ki, bolidi bütöv saxlayasınız”.

Mayländer həmçinin Nürburqrinqin gözlənilməz hava şəraiti və “Kod 60” qaydaları barədə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, yoldakı sıx tıxac və digər sürücülərlə münasibət ən böyük dərsdir. Onun sözlərinə görə, hətta ən sürətli sürücülər belə çox risk etdikdə finişə çata bilmirlər.

Qeyd edək ki, 16-17 may tarixlərində keçiriləcək əsas yarışdan əvvəl Maks Ferstappen aprelin 18-19-da Şimal döngəsində (Nordschleife) təsnifat yürüşlərində iştirak edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

