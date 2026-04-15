15 Aprel 2026
AZ

“Formula-1” ulduzları əfsanəvi “Yaşıl Cəhənnəm”də - VİDEO

Formula 1
Xəbərlər
15 Aprel 2026 18:49
121
“Maklaren” və “Mersedes” pilotları altı ildən sonra “Nurburqrinq” trasına çıxıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Lando Norris və Corc Rassell Almaniyanın əfsanəvi “Nurburqrinq Nordşlayfe” trasında “Pirelli” şin testləri zamanı bolid idarə edərək Maks Ferstappenin addımlarını təkrarlayıblar.

“Maklaren” və “Mersedes” komandaları İtaliya şin tədarükçüsünə iki günlük quru hava şin testində kömək edib. Bu, 2020-ci ildəki Eyfel Qran-prisindən sonra “Nurburqrinq”də altı il ərzində baş tutan ilk “Formula-1” fəaliyyətidir.

Testlər Yaxın Şərqdə davam edən vəziyyətlə bağlı təhlükəsizlik narahatlıqlarına görə Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-priləri ləğv edildikdən sonra “Formula-1” də yaranan beş həftəlik fasilə zamanı baş tutub. Trasda olarkən həm Rassell, həm də Norris 1976-cı ildə Niki Laudanin ölümcül qəzası bu idman növünün buradan birdəfəlik getməsinə səbəb olana qədər “Formula-1”ə ev sahibliyi edən 20,8 kilometrlik məşhur “Nordşlayfe”ni sınaqdan keçirmək fürsətindən istifadə ediblər.

Maks Ferstappen isə 2025-ci ilin sentyabrında orada GT3 debütünü etdikdən bəri “Yaşıl Cəhənnəm”də müntəzəm iştirak edir. Dördqat dünya çempionu son olaraq mart ayında “Mersedes-AMG GT3” ilə NLS2 yarışında qalib gəlsə də, sonradan texniki qayda pozuntusuna görə diskvalifikasiya edilib. O, may ayında “Nurburqrinq”in 24 saatlıq yarışına hazırlaşır.

Qeyd edək ki, trasın “Yaşıl Cəhənnəm” adlandırılmasına səbəb 1968-ci ildə “Formula-1” üzrə üçqat dünya çempionu Ceki Stüartın qorxunc hava şəraitində qazandığı qələbədən sonra trası bu ifadə ilə təsvir etməsidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

