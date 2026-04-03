Kimi Antonelli 2026-cı ildə çempion olmağı qarşısına məqsəd qoyub

19 yaşlı “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli mövsümün son bir neçə mərhələsinin necə keçdiyindən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, o, “Formula-1”dəki məqsədlərini bölüşüb.
“Bəzən bu, həqiqətən də bir film kimi hiss olunur. Xüsusilə qələbədən sonra. Diqqət çox böyük idi. Hətta ertəsi gün qəzetlər aldım, oxudum və xatirə olaraq saxladım. Bu, xoşdur, amma bunda bir təhlükə də var.
Hamı səni tərifləyərkən diqqətini itirə bilərsən. Və gözləntilərin kəskin şəkildə artdığını hiss etdim. Buna görə də artıq yarış həftəsonları ərzində lazımsız təzyiqdən qaçmaq üçün sosial mediadan istifadə etmirəm. Çünki hələ 19 yarış qalıb. Sadəcə qələbədən daha çox şeyə nail olmaq istəyirəm. Məqsədim titul uğrunda mübarizə aparmaq və onu qazanmaqdır”, - Antonelli “Bild”ə verdiyi müsahibədə deyib.