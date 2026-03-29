AZ

Xəbərlər
29 Mart 2026 11:25
111
“Formula-1”də Kimi Antonelli erası - VİDEO

“Mercedes”in gənc pilotu Kimi Antonelli "Formula-1" üzrə Yaponiya Qran-prisində möhtəşəm qələbə qazanaraq karyerasında ilk dəfə dünya çempionatının liderliyinə yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Suzuka trasında keçirilən yarışda Antonelli startda altıncı pilləyə qədər geriləsə də, təhlükəsizlik avtomobilinin köməyi ilə yenidən ön sıraya qayıtmağı bacarıb. Yarışın 21-ci dövrəsində "Haas"ın sürücüsü Oliver Birmanın yaşadığı qəza mübarizənin axarını tamamilə dəyişib. Franko Kolapintonu ötməyə çalışan britaniyalı sürücü otluq sahəyə çıxaraq idarəetməni itirib və 50G gücündə zərbə ilə baryerlərə çırpılıb. Bu insidentdən sonra meydana daxil olan təhlükəsizlik avtomobili Antonelliyə "ucuz" pit-stop imkanı yaradaraq onu liderliyə daşıyıb.

Finiş xəttini ikinci sırada "McLaren"in pilotu Oskar Piastri keçib. Bu, avstraliyalı sürücünün cari mövsümdə ilk xalları və ən yaxşı nəticəsidir. Podiumun sonuncu pilləsində isə Corc Rassell ilə gərgin mübarizədən qalib ayrılan "Ferrari"nin üzvü Şarl Lekler qərarlaşıb.

Yarışın sonunda Lando Norris beşinci, dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen isə yalnız yeddinci ola bilib. Stiven Okon isə "Haas"a sonuncu xalı qazandırıb.

Bu qələbə ilə xallarını 72-yə çatdıran Kimi Antonelli çempionatda liderliyi ələ keçirib. "Formula-1" indi dörd həftəlik fasiləyə yollanır və növbəti dayanacaq Mayami Qran-prisi olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

