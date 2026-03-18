“Uilyams”ın 20 saniyəlik itkisi: “Bikini əməliyyatı” komandanı xilas edəcəkmi?

“Uilyams” komandası 2026-cı il mövsümünə böyük ümidlərlə başlasa da, yeni FW48 bolidinin çəki problemi mühəndislər üçün əsl baş ağrısına çevrilib. Son məlumatlara görə, Britaniya təmsilçisinin maşını müəyyən edilmiş 768 kq-lıq minimum limitdən təxminən 20-25 kq daha ağırdır ki, bu da hər dövrədə 0.6 saniyədən çox vaxt itkisi deməkdir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın rəhbəri Ceyms Vouls çəki probleminin texniki həll yollarının artıq hazır olduğunu bildirib. Lakin “Formula-1”də tətbiq olunan büdcə məhdudiyyəti (cost cap) bu yeniliklərin dərhal tətbiqinə mane olur. Vouls qeyd edib ki, əgər maliyyə limitləri olmasaydı, o, bütün yeni hissələri sabahdan etibarən maşına quraşdırardı.

Hazırda fabrikdə “Bikini əməliyyatı” (Bu termin yay gəlmədən əvvəl sürətli çəki atmağı hədəfləyən proqramlara işarə edən bir zarafatdır – red.) adlandırılan proqram çərçivəsində bolidin çəkisini mərhələli şəkildə azaltmaq planlaşdırılır. Komanda Mayami Qran-prisinə qədər ön qanad və asqı sistemində ediləcək dəyişikliklərlə bir neçə kiloqramdan azad olmağı hədəfləyir. Aleks Albonun sözlərinə görə, problem təkcə kütlədə deyil, həm də ağırlıq mərkəzinin yuxarıda olmasındadır ki, bu da idarəetməni çətinləşdirir.

Qeyd edək ki, təkcə “Uilyams” deyil, “Mercedes” və “Ferrari” kimi komandalar da mövsümün startında limiti 2-4 kq üstələyiblər. Lakin “Uilyams”ın vəziyyəti daha kritik hesab olunur. Komanda Mayamidə təqdim olunacaq yeniliklər paketi ilə orta sıralardakı mövqeyini bərpa etməyə çalışacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı
17 Mart 11:27
Formula 1

Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı

Britaniya təmsilçisi çempionatda liderlərdən 80 xal geri düşüb
“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır
17 Mart 05:10
Formula 1

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır

2025-ci ilin noyabr ayında komandanın sahibi Lourens Stroll yenidənqurma elan edib
Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”
17 Mart 04:15
Formula 1

Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”

Montoya pilotların həddini aşdıqlarına əmindir
Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib
16 Mart 22:56
Formula 1

Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib

Yarışdan dərhal sonra Hacar Antonellinin əlini sıxmaqdan imtina edib
“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı
16 Mart 11:15
Formula 1

“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı

“F1” filmi haqqında ekran əsəri dörd nominasiyada irəli sürülmüşdü
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO
16 Mart 09:45
Formula 1

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO

Test proqramı çərçivəsində hər gün beş intensiv sessiya keçirilib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb