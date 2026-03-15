Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı “Formula-1” Qran-priləri ləğv edilib - RƏSMİ

“Formula-1” prezidenti Stefano Domenikali aprel ayında keçirilməsi planlaşdırılan Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran Prilərinin ləğv edilməsi ilə bağlı açıqlamadan sonra rəsmi bəyanat yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək “Formula-1” yarışları rəsmi olaraq ləğv edilib.
“Bu qərarı vermək çətin olsa da, təəssüf ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyət nəzərə alınmaqla yeganə düzgün qərar idi. FIA-ya və gözəl təşkilatçılarımıza göstərdikləri dəstəyə və tam anlayışa görə təşəkkür etmək istəyirəm, çünki onlar yarışı xarakterik enerji və həvəslə keçirməyi səbirsizliklə gözləyirdilər. Həmçinin şərait imkan verən kimi geri qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirik”, - Domenikali çempionatın rəsmi saytında bildirib.
Bəyanatda bu tədbirlərin əvəz edilməsindən bəhs edilmir, yəni 2026-cı il “Formula-1” mərhələləri 24-dən 22-yə endirilib. “Formula-1” mövsümünün üçüncü mərhələsi bu həftə sonu Çində keçiriləcək. Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışlar ləğv edildiyi üçün mövsümün dördüncü mərhələsi 3 mayda Mayamidə keçiriləcək.