Volf Antonellinin titul perspektivləri barədə: “O, sürətə hazırdır, amma təcrübəyə ehtiyacı var”

“Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volf mövsümün təsirli başlanğıcına baxmayaraq, Andrea Kimi Antonellinin çempionluq perspektivləri barədə tələsik nəticə çıxarmaqdan çəkinməyə çağırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Volf Antonellinin sürətə hazır olduğu, amma təcrübəyə ehtiyac duyduğu qənaətindədir.
“Təmiz sürət baxımından o, tamamilə hazırdır. Xam sürət, istedad və qabiliyyət baxımından söz yoxdur. Amma hər şeydə təcrübəyə ehtiyacı var. Çempionluq yarışı kontekstində onu Rassel ilə müqayisə etmək hələ tezdir. Corc uzun illərdir Formula 1-dədir, onun topladığı təcrübə və vəziyyət barədə məlumatlılıq doqquz və ya on mövsümdür.
Düşünürəm ki, Kimi “mən bunun üçün mübarizə apara bilərəm” deyir. Bu, dəqiqdir. Dinamikaya görə, Corcun Kimiyə kömək etdiyini, Melburn qəzasından sonra onu dəstəklədiyini, mühəndislik otağında onu ziyarət etdiyini görə bilərsiniz. Aydındır ki, böyüklük iyerarxiyası və daha kiçik bir rol var, amma hər ikisi bunu etməyə can atır” - Volf “Fastest Lap”a bildirib.