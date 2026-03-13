Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”ə 132 milyon dollardan çox ziyan vura bilər

BBC Sport xəbər verir ki, aprel ayında Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında keçirilməsi planlaşdırılan “Formula-1” yarışları Yaxın Şərqdəki hərbi münaqişə səbəbindən baş tutmayacaq.
İdman.Biz-in məlumatına görə, yarışların ləğvi ilə bağlı rəsmi qərarın bu həftəsonunun sonuna qədər verilməsi gözlənilir. Yaxın Şərqə yük daşınmalarının yaxın günlərdə başlaması planlaşdırılırdı, lakin ABŞ/İsrail və İran arasında davam edən münaqişə səbəbindən yarışların keçirilməsi işçilər üçün çox böyük risk yaradacaq.
Ləğv edilmiş yarışların əvəzediciləri olmayacaq - çempionat təqvimi 22 raunda endiriləcək. Formula 1-in itkiləri 100 milyon funt sterlinqi (təxminən 132 milyon dollar) keçəcək, çünki Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-pri tədbirləri üçün ən yüksək ev sahibliyi haqlarını ödəyir.
Portimao (Portuqaliya), İmola (İtaliya) və İstanbul (Türkiyə) mümkün əvəzedici məkanlar hesab olunurdu, lakin təşkilatçılıq üçün vaxtın olmaması və giriş haqqının alınmasına dair zəmanətin olmaması səbəbindən bu fikirlər ləğv edildi.
Bəhreyn Qran-prisi 12 aprelə, Ciddə raundu isə bir həftə sonraya planlaşdırılırdı. Ləğv təqvimdə Yaponiya Qran-prisi (29 mart) ilə Mayami Qran-prisi (3 may) arasında beş həftəlik fasilə yaradır.