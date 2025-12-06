Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Alonso və Stroll azarkeşlərlə görüşmədiyinə görə “Aston Martin” cərimələnib - İdman və Biz
6 Dekabr 2025
AZ

Alonso və Stroll azarkeşlərlə görüşmədiyinə görə “Aston Martin” cərimələnib

Formula 1
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 18:28
26
Alonso və Stroll azarkeşlərlə görüşmədiyinə görə “Aston Martin” cərimələnib

“Aston Martin” “Formula-1” komandası əsas pilotları Fernando Alonso və Lens Strollun cümə günü azarkeşlərlə görüşə qatılmamasından sonra 50.000 avro cərimələnib.

İdman.Biz bu barədə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) rəsmi saytına istinadən bildirir.

Komanda, Stroll və Alonsonun azarkeş görüşünə qatılmasını lazımsız hesab edib, çünki onlar yeniyetmələr Cek Krouford və Kian Şildsin Əbu-Dabi Qran-prisinin ilk məşq sessiyasında “Aston Martin” komandasında maşın sürməsinə baxırmışlar.

FIA-nın rəsmi protokolunda deyilir ki, “Bir çox azarkeş pilotları görmək üçün istidə bir neçə saat gözləyib”.

Komanda hər hadisəyə görə 25.000 avro cərimələnib, bunun 15.000 avrosu gələn il oxşar qayda pozuntusu halınadək dayandırılıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Stefano Domenikali: “Sprintlərin sayı artacaq”
05:09
Formula 1

Stefano Domenikali: “Sprintlərin sayı artacaq”

Çempionatlarının təqviminə altı sprint həftəsonu daxil edilib
Maks Ferstappen: “Kifayət qədər sürətli deyilik”
00:42
Formula 1

Maks Ferstappen: “Kifayət qədər sürətli deyilik”

“Red Bull” pilotu məşqlərdən narazı qalıb
Əbu-Dabidə mövsümün son nöqtəsi qoyulacaq
5 Dekabr 17:51
Formula 1

Əbu-Dabidə mövsümün son nöqtəsi qoyulacaq

“Formula-1” Dünya Çempionatında 24-cü və həlledici mərhələ

Hemilton Hacarın “Red Bull”a keçidi barədə: “Yalandan bunun məni narahat etmədiyini deməyəcəyəm”
5 Dekabr 06:10
Formula 1

Hemilton Hacarın “Red Bull”a keçidi barədə: “Yalandan bunun məni narahat etmədiyini deməyəcəyəm”

Hemilton komanda daxilində dəyişikliklərə ümid etdiyini bildirib
Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”
4 Dekabr 22:46
Formula 1

Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”

Lando Norris hələlik yarışın lideri olaraq qalır
“Mclaren”dən Oskar Piastriyə danışmaq qadağası
4 Dekabr 14:38
Formula 1

“Mclaren”dən Oskar Piastriyə danışmaq qadağası

Jurnalistlər qadağanı qərəz kimi qiymətləndiriblər

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır