Alonso və Stroll azarkeşlərlə görüşmədiyinə görə “Aston Martin” cərimələnib

“Aston Martin” “Formula-1” komandası əsas pilotları Fernando Alonso və Lens Strollun cümə günü azarkeşlərlə görüşə qatılmamasından sonra 50.000 avro cərimələnib.
İdman.Biz bu barədə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) rəsmi saytına istinadən bildirir.
Komanda, Stroll və Alonsonun azarkeş görüşünə qatılmasını lazımsız hesab edib, çünki onlar yeniyetmələr Cek Krouford və Kian Şildsin Əbu-Dabi Qran-prisinin ilk məşq sessiyasında “Aston Martin” komandasında maşın sürməsinə baxırmışlar.
FIA-nın rəsmi protokolunda deyilir ki, “Bir çox azarkeş pilotları görmək üçün istidə bir neçə saat gözləyib”.
Komanda hər hadisəyə görə 25.000 avro cərimələnib, bunun 15.000 avrosu gələn il oxşar qayda pozuntusu halınadək dayandırılıb.