Əbu-Dabidə mövsümün son nöqtəsi qoyulacaq

5 Dekabr 2025 17:51
29
Əbu-Dabidə mövsümün son nöqtəsi qoyulacaq

“Formula-1” Dünya Çempionatında mövsümün 24-cü və son yarışı Abu-Dabi Qran-prisi ilə yekunlaşacaq. Yarış BƏƏ-də, Yas adasında yerləşən 5,2 kilometrlik Yas Marina trekində 58 dövrə üzrə baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, sıralama turları sabah Bakı vaxtı ilə 18:00-da keçiriləcək. Həlledici yarış isə 7 dekabr, bazar günü Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

Son mərhələ ərəfəsində pilotlar sıralamasında Böyük Britaniyanın “McLaren” komandasının üzvü Lando Norris 408 xalla lider mövqedə qərarlaşıb. Ötən həftə keçirilən Qətər Qran-prisində qələbə qazanan niderlandlı “Red Bull Racing” pilotu Maks Verstappen 396 xalla ikinci pilləyə yüksəlib. “McLaren”in avstraliyalı sürücüsü Oskar Piastri isə 392 xalla üçüncü yerdədir.

Pilotlar üzrə ilk “beşlik”:
1. Lando Norris (Böyük Britaniya, “McLaren”) – 408 xal
2. Maks Verstappen (Niderland, “Red Bull Racing”) – 396
3. Oskar Piastri (Avstraliya, “McLaren”) – 392
4. Georgi Rassell (Böyük Britaniya, “Mercedes”) – 309
5. Çarls Leklerk (Monako, “Ferrari”) – 230

Komandalar üzrə ilk “beşlik”:
1. “McLaren” – 800 xal
2. “Mercedes” – 459
3. “Red Bull Racing” – 426
4. “Ferrari” – 382
5. “Williams” – 137
Əbu-Dabi mərhələsinin nəticələri həm pilotlar, həm də komandalar çempionatında mövsümün yekun taleyini müəyyənləşdirəcək.

