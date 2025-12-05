5 Dekabr 2025
AZ

Hemilton Hacarın “Red Bull”a keçidi barədə: “Yalandan bunun məni narahat etmədiyini deməyəcəyəm”

Formula 1
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 06:10
33
Hemilton Hacarın “Red Bull”a keçidi barədə: “Yalandan bunun məni narahat etmədiyini deməyəcəyəm”

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton “Racing Bulls” sürücüsü İsak Hacarın 2026-cı ildə “Red Bull” əsas komandasına keçməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, 21 yaşlı fransızın təyinatı ilə bağlı şərh verən yeddiqat dünya çempionu, yeni oyunçuya lazımi dəstəyi verəcək komanda daxilində dəyişikliklərə ümid etdiyini bildirib.

“Yalan danışmayacağam və bunun məni narahat etmədiyini deyəcəyəm. Düşünürəm ki, bu il fantastik iş gördü və hələ çox, çox gəncdir; hələ də özü və ətrafı haqqında çox şey öyrənir. Amma bu il fenomenal iş gördü və əla yanaşması var. İnsanlar Red Bull-a və daxil olduqları mühitə gedəndə nə baş verdiyini hamımız bilirik." Əlbəttə ki, mən orada deyildim, ona görə də şəxsi təcrübəmdən danışa bilmərəm, amma kənardan baxanda bu, olduqca çətindir və indi olduğu yerdə (“Racing Bulls”da) həqiqətən yaxşı bir mühit var kimi görünür.

Yuki inanılmaz bir sürücüdür, amma ora gedən hər bir sürücü oxşar bir təcrübə ilə qarşılaşır. Lakin bu, həmin sürücülərin əla olmadığı anlamına gəlmir; bu, açıq-aydın fərqli bir şeydir. Ona görə də ümid edirəm ki, ona lazım olan dəstəyi verəcək dəyişikliklər ediləcək”, - deyə Hemilton “Race Fans”a bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”
4 Dekabr 22:46
Formula 1

Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”

Lando Norris hələlik yarışın lideri olaraq qalır
“Mclaren”dən Oskar Piastriyə danışmaq qadağası
4 Dekabr 14:38
Formula 1

“Mclaren”dən Oskar Piastriyə danışmaq qadağası

Jurnalistlər qadağanı qərəz kimi qiymətləndiriblər
“Formula-1” üzrə bütün komandaların növbəti mövsüm üçün heyətləri açıqlanıb
3 Dekabr 15:24
Formula 1

“Formula-1” üzrə bütün komandaların növbəti mövsüm üçün heyətləri açıqlanıb

Yeni ildə 11 komanda mübarizə aparacaq
“Formula-1”: 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək yarışın biletləri satışa çıxarılıb
3 Dekabr 15:20
Formula 1

“Formula-1”: 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək yarışın biletləri satışa çıxarılıb

2025-ci il yarış həftəsonunda 90 min tamaşaçı ilə son 9 ilin ən yüksək iştirak göstəricisi qeydə alınıb
Azərbaycanlı pilot “McLaren” komandasından təklif alıb - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 13:54
Formula 1

Azərbaycanlı pilot “McLaren” komandasından təklif alıb - FOTO/VİDEO

Pilot daha əvvəl “Formula-4” Aston Martin junior development” komandasından təklif alıb
“Red Bull” və “Racing Bulls” 2026-cı il mövsümü üçün pilot heyətini açıqlayıblar
2 Dekabr 20:38
Formula 1

“Red Bull” və “Racing Bulls” 2026-cı il mövsümü üçün pilot heyətini açıqlayıblar

Gələn il “Formula-1”də çıxış edəcək pilotların adları bəlli olub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz