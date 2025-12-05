Hemilton Hacarın “Red Bull”a keçidi barədə: “Yalandan bunun məni narahat etmədiyini deməyəcəyəm”

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton “Racing Bulls” sürücüsü İsak Hacarın 2026-cı ildə “Red Bull” əsas komandasına keçməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, 21 yaşlı fransızın təyinatı ilə bağlı şərh verən yeddiqat dünya çempionu, yeni oyunçuya lazımi dəstəyi verəcək komanda daxilində dəyişikliklərə ümid etdiyini bildirib.
“Yalan danışmayacağam və bunun məni narahat etmədiyini deyəcəyəm. Düşünürəm ki, bu il fantastik iş gördü və hələ çox, çox gəncdir; hələ də özü və ətrafı haqqında çox şey öyrənir. Amma bu il fenomenal iş gördü və əla yanaşması var. İnsanlar Red Bull-a və daxil olduqları mühitə gedəndə nə baş verdiyini hamımız bilirik." Əlbəttə ki, mən orada deyildim, ona görə də şəxsi təcrübəmdən danışa bilmərəm, amma kənardan baxanda bu, olduqca çətindir və indi olduğu yerdə (“Racing Bulls”da) həqiqətən yaxşı bir mühit var kimi görünür.
Yuki inanılmaz bir sürücüdür, amma ora gedən hər bir sürücü oxşar bir təcrübə ilə qarşılaşır. Lakin bu, həmin sürücülərin əla olmadığı anlamına gəlmir; bu, açıq-aydın fərqli bir şeydir. Ona görə də ümid edirəm ki, ona lazım olan dəstəyi verəcək dəyişikliklər ediləcək”, - deyə Hemilton “Race Fans”a bildirib.