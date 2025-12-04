“Mclaren”dən Oskar Piastriyə danışmaq qadağası

“Mclaren”in “Formula-1” komandasının rəhbərliyi Əbu-Dabi Qran-prisi ərəfəsində Oskar Piastriyə Avstraliya mediasına müsahibə verməsini qadağan edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “CODE Sports” nəşri məlumat yayıb.
Bu qadağaya münasibət bildirən jurnalistlərdən biri qeyd edib ki, Oskar Piastriyə qarşı belə münasibət onun karyerasında gördüyü ən pis haldır.
Başqa bir insayder isə - işdən çıxarılmaq qorxusu ilə anonim qalmaq şərtilə – heç vaxt potensial dünya çempionunun öz komandası tərəfindən bu qədər açıq şəkildə zəiflədildiyini görmədiyini deyib.
Daha bir jurnalist isə belə deyib: “Baş verənləri görmək iyrəncdir. Elə bil o, bir əli arxadan bağlanmış halda mübarizə aparır. Komanda onu davamlı olaraq zəiflədir. Piastriyə qarşı qərəz danılmazdır” - deyə o bildirib.