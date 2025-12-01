1 Dekabr 2025
Ralf Şumaxer “Mclaren”i Qətər Qran-prisində qələbəni əldən verdiyinə görə tənqid edib

1 Dekabr 2025 19:01
46
Keçmiş “Formula-1” pilotu, hazırda ekspert olan Ralf Şumaxer “Mclaren” komandasını Qətər Qran-prisində qələbəni əldən verdiyinə görə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, Qətər Qran-prisində “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen birinci olub. “Mclaren”dən Oskar Piastri yarışı ikinci, “Williams”dan Karlos Sayns isə üçüncü yerdə başa vurublar.

“Məncə, Stella əslində dedi ki, “xeyr, bu mənim qərarım idi - səhv etdim”. Vəssalam. Və açığı, mən bunu heç başa düşmürəm, çünki aparıcı pilot həmişə üstündür - o, daha sürətlidir. Bu halda, bu, Piastri idi. O, mütləq pit-stopa çağırılmalı idi. Beləliklə, hər iki variantı əhatə edirsiniz. Bu, avtoidmanın əlifbasıdır. Bunu başa düşmək üçün doktorluq dərəcəsinə ehtiyacınız yoxdur. Buna görə də mən bunu başa düşə bilmirəm.

Mühəndis məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və fərqlərə əsasən sürücüsü üçün qərarlar qəbul etməlidir. Düşünürəm ki, idarəetmə zəncirində bir pozuntu var. Məsuliyyət daşıyan bir nəfər olmalıdır. Və şübhələnirəm ki, - yüksəkdən demək istəmirəm - orada çox iddialı kimsə var.

Amma düşünürəm ki, daha böyük çətinlik qələbəni əlindən aldıqları Piastrini Norris ilə fərqin hələ də aşılmaz olduğuna və Maksın yaxınlaşdığına inandırmaqdır. İndi vəziyyət Norrisin əlinə oynayır”, - Şumaxer deyib.

İdman.Biz

