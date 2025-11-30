Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Maks Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi oldu - İdman və Biz
30 Noyabr 2025
Maks Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi oldu

30 Noyabr 2025 21:53
Dünya çempionatının lideri olan Maks Ferstappen “Formula-1” üzrə 2025-ci il mövsümünün 23-cü mərhələsi - Qətər Qran-prisində növbəti qələbəsini əldə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Lusail trasında keçirilib və Ferstappen startdan finişə qədər üstünlüyünü saxlayıb, yarışı inamla lider kimi tamamlamağı bacarıb.

Podiumun ikinci pilləsinə “Maklaren” pilotu Oskar Piastri, üçüncü yerə isə “Uilyams” komandasını təmsil edən ispaniyalı Karlos Sains yüksəlib.

Mövsümün sonuncu - 24-cü mərhələsi 5-7 dekabr tarixlərində Əbu-Dabidə keçiriləcək və dünya çempionatının yekun sıralamasına aydınlıq gətirəcək.

İdman.Biz

