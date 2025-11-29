29 Noyabr 2025
AZ

Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub

Formula 1
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 00:49
19
Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub

Keçmiş “Formula-1” sürücüsü Adrian Sutil beynəlxalq əməliyyat çərçivəsində fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs edilib.

İdman.Biz Bild nəşrinə istinadla xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı əlavə təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

Adrian 2007-ci ildən 2014-cü ilə qədər “Formula-1” yarışlarında iştirak edib. O, “Spyker”, “Force İndia” və “Kiсk Sauber” kimi komandaların pilotu olub.

Bu, Sutilin qanunla ilk dəfə qarşılaşması deyil. 2011-ci ildə Adrian Şanxay gecə klubunda baş verən səs-küylü insidentə qarışmış və “Lotus” komandasının rəhbəri Erik Luksa xəsarət yetirmişdi.

Sutil ağır bədən xəsarəti yetirməkdə günahkar bilinərək 18 ay şərti azadlıqdan məhrumetmə və cərimə cəzasına məhkum edilib. Bu hadisə onun müvəqqəti olaraq “Formula-1”i tərk etməsinə səbəb olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb
28 Noyabr 23:24
Formula 1

Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb

“Red Bull” komandasından dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappen altıncı yerdə qərarlaşıb
Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib
28 Noyabr 21:23
Formula 1

Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib

Lekler hazırda “Ferrari”nin pilotudur
Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək
28 Noyabr 07:15
Formula 1

Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək

Ümumi təsnifatda Norris 390 xalla liderlik edir

Ferstappen, “McLaren”in Norris və Piastrinin sifarişlərinə necə yanaşmalı olduğunu açıqlayıb
28 Noyabr 01:04
Formula 1

Ferstappen, “McLaren”in Norris və Piastrinin sifarişlərinə necə yanaşmalı olduğunu açıqlayıb

“Red Bull”un pilotu “Maklaren”lə bağlı fikirlərini bölüşüb
Hemilton “Mersedes”i atıb “Ferrari”yə keçməsindən peşman olmadığını deyib
27 Noyabr 23:36
Formula 1

Hemilton “Mersedes”i atıb “Ferrari”yə keçməsindən peşman olmadığını deyib

Hemilton “mövsümün necə olacağını bilsəydi, yenə də “Ferrari” ilə müqavilə imzalayardı?” sualına cavab verib
Corc Rassel Bred Pittlə birlikdə reklamda çəkilib - FOTO
27 Noyabr 06:07
Formula 1

Corc Rassel Bred Pittlə birlikdə reklamda çəkilib - FOTO

Corc çəkilişdən şəkilləri sosial media hesabında paylaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb