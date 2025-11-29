Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub

Keçmiş “Formula-1” sürücüsü Adrian Sutil beynəlxalq əməliyyat çərçivəsində fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs edilib.
İdman.Biz Bild nəşrinə istinadla xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı əlavə təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
Adrian 2007-ci ildən 2014-cü ilə qədər “Formula-1” yarışlarında iştirak edib. O, “Spyker”, “Force İndia” və “Kiсk Sauber” kimi komandaların pilotu olub.
Bu, Sutilin qanunla ilk dəfə qarşılaşması deyil. 2011-ci ildə Adrian Şanxay gecə klubunda baş verən səs-küylü insidentə qarışmış və “Lotus” komandasının rəhbəri Erik Luksa xəsarət yetirmişdi.
Sutil ağır bədən xəsarəti yetirməkdə günahkar bilinərək 18 ay şərti azadlıqdan məhrumetmə və cərimə cəzasına məhkum edilib. Bu hadisə onun müvəqqəti olaraq “Formula-1”i tərk etməsinə səbəb olub.