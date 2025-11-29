29 Noyabr 2025
AZ

Hemilton sprint təsnifatındakı uğursuzluğunu şərh edib: “Hava yaxşıdır”

Formula 1
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 05:13
46
Hemilton sprint təsnifatındakı uğursuzluğunu şərh edib: “Hava yaxşıdır”

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton “Formula-1” Qətər Qran-prisinin sprint yarışının təsnifat mərhələsində 18-ci yeri tutması ilə bağlı çox qısa şərh verib.

İdman.biz GPBlog-a istinadla xəbər verir ki, Hemilton uğursuzluğu soyuqqanlı qarşılayıb. O deyib: “Hər şey həmişəki kimidir. Müsbət bir şey varmı? Bəli, hava yaxşıdır”.

Xatırladaq ki, yeddiqat dünya çempionunun komanda yoldaşı monakolu Şarl Lekler Qətər Qra-prisinin sprint üzrə təsnifat mərhələsinin üçüncü hissəsinə qədər irəliləyərək, yalnız doqquzuncu yeri tutub. Avstraliyalı “McLaren” pilotu Oskar Piastri sprintdə poul qazanıb. Onun ardınca Corc Rassel və Lando Norris gəlir.

“Formula-1” Qətər Qran-prisinin sprinti 29 noyabr, şənbə günü, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alonso: “Həmişə mənə 44 yaşımın olduğunu xatırladırlar”
06:03
Formula 1

Alonso: “Həmişə mənə 44 yaşımın olduğunu xatırladırlar”

“Aston Martin”in pilotu DÇ-dəki bütün trasları əlinin içi kimi tanıdığını iddia edib
Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub
00:49
Formula 1

Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub

O, əvvəllər “Lotus” komandasının rəhbərinə xəsarət yetirdiyi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılıb
Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb
28 Noyabr 23:24
Formula 1

Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb

“Red Bull” komandasından dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappen altıncı yerdə qərarlaşıb
Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib
28 Noyabr 21:23
Formula 1

Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib

Lekler hazırda “Ferrari”nin pilotudur
Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək
28 Noyabr 07:15
Formula 1

Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək

Ümumi təsnifatda Norris 390 xalla liderlik edir

Ferstappen, “McLaren”in Norris və Piastrinin sifarişlərinə necə yanaşmalı olduğunu açıqlayıb
28 Noyabr 01:04
Formula 1

Ferstappen, “McLaren”in Norris və Piastrinin sifarişlərinə necə yanaşmalı olduğunu açıqlayıb

“Red Bull”un pilotu “Maklaren”lə bağlı fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır