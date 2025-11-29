Hemilton sprint təsnifatındakı uğursuzluğunu şərh edib: “Hava yaxşıdır”

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton “Formula-1” Qətər Qran-prisinin sprint yarışının təsnifat mərhələsində 18-ci yeri tutması ilə bağlı çox qısa şərh verib.
İdman.biz GPBlog-a istinadla xəbər verir ki, Hemilton uğursuzluğu soyuqqanlı qarşılayıb. O deyib: “Hər şey həmişəki kimidir. Müsbət bir şey varmı? Bəli, hava yaxşıdır”.
Xatırladaq ki, yeddiqat dünya çempionunun komanda yoldaşı monakolu Şarl Lekler Qətər Qra-prisinin sprint üzrə təsnifat mərhələsinin üçüncü hissəsinə qədər irəliləyərək, yalnız doqquzuncu yeri tutub. Avstraliyalı “McLaren” pilotu Oskar Piastri sprintdə poul qazanıb. Onun ardınca Corc Rassel və Lando Norris gəlir.
“Formula-1” Qətər Qran-prisinin sprinti 29 noyabr, şənbə günü, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayır.