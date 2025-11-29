30 Noyabr 2025
Hemilton “Ferrari”də Badoer və Fizikellanın antirekordunu təkrarlayıb

29 Noyabr 2025 23:15
33
Bu dəqiqələrdə Qətər Qran-prisinə təsnifat turu davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, yeddiqat dünya çempionu, britaniyalı “Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton birinci təsnifat mərhələsinin birinci seqmentindən sonra 18-ci yerdə idi.

Las-Veqasda keçirilən əvvəlki mərhələdə də Hemilton birinci seçmə mərhələni keçə bilməyərək sonuncu yeri tutmuşdu.

Bu, Hemiltonu yaxın tarixdə ardıcıl iki dəfə birinci seçmə mərhələni keçə bilməyən üçüncü pilot edir. Digər ikisi isə 2009-cu il “Formula-1” mövsümündə baş verib, o zaman zədəli Felipe Massa növbəli olaraq italyan Luka Badoer və Cankarlo Fizikella ilə əvəz olunub.

