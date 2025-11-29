29 Noyabr 2025
AZ

Alonso: “Həmişə mənə 44 yaşımın olduğunu xatırladırlar”

Formula 1
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 06:03
35
İspaniyalı “Aston Martin” pilotu Fernando Alonso Qətər Qran-prisinin sprint seçmə mərhələsində dördüncü yeri tutması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, o, niyə adətən “Formula-1” həftəsonlarının sprint hissəsində fərqləndiyini izah edib.

“Şübhəsiz ki, yaxşı gün idi. Yüksək sürətli hissələri olan çətin bir trasda ilin ən yaxşı nəticələrindən birini göstərdik. Seçmə mərhələ yaxşı keçdi. 2-ci seqmentdə trafik səbəbindən təzyiq var idi, amma biz irəliləməyi bacardıq, 3-cüdə isə yaxşı bir dövrə vurduq.

Sprintdəki gücüm? 24 illik təcrübəm var. 44 yaşım var, bunu mənə həmişə xatırladırlar. Yorğunluq və sürət gecikməsi kimi zəif cəhətlər var, amma mən maşını, təkərləri və trası tanıyıram. Dünya Çempionatının istənilən avtodromundakı hər bir bordürü tanıyıram. Cümə günü bundan maksimum dərəcədə necə yararlanacağımı bilirəm. Sonra şənbə günü qapalı park rejimi ləğv edilir, hər kəs maşında kiçik dəyişikliklər edir və görünür, hər kəs irəliləyir.
Görəcəyik. Biz addım-addım irəliləyirik. Əvvəlcə sprint, sonra isə sükan arxasında dönmə ilə bağlı sazlamaları bir qədər yaxşılaşdırmağa ümid edirik”, - deyə AS Alonsonun sözlərindən sitat gətirib.

İdman.Biz

