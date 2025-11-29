29 Noyabr 2025
AZ

“Formula-1”: Piastri Norrislə aradakı fərqi 22 xala endirib

Formula 1
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 20:37
21
“Formula-1”: Piastri Norrislə aradakı fərqi 22 xala endirib

“Formula-1” Qətər Qran-prisi sprint yarışında birinci yeri tutduqdan sonra Oskar Piastri indi komanda yoldaşı Lando Norrisdən 22 xal geridə qalır və Red Bull pilotu, dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappendən iki xal qabaqdadır.

İdman.Biz bildirir ki, Maks Ferstappen sona iki mərhələş qalmış çempionluq uğrunda mübarizə aparır.

Pilotların yarışı:

1. Lando Norris (McLaren) – 396 xal.
2. Oskar Piastri (McLaren) - 374
3. Maks Ferstappen (Red Bull) - 371
4. Corc Rassel (Mercedes) - 301
5. Şarl Lekler (Ferrari) - 226
6. Lyuis Hemilton (Ferrari) - 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 140
8. Aleks Albon (Williams) - 73
9. İsak Hacar (Racing Bulls) - 51
10. Niko Hülkenberq (Kick-Sauber) - 49

Konstruktorlar yarışında ikinci yer uğrunda mübarizə aparan “Mercedes” və “Red Bull” arasındakı fərq 41 xaldır. “Ferrari” indi “Mercedes”dən 63 xal geridədir. “Aston Martin” yeddinci yer uğrunda mübarizədə “Haas”ı geridə qoyub.

Konstruktorlar yarışı:

1. McLaren - 770 xal.
2. Mercedes - 441.
3. Red Bull - 400.
4. Ferrari - 378.
5. Williams - 122.
6. Racing Bulls - 90.
7. Aston Martin - 74.
8. Haas - 73.
9. Kick-Sauber - 68.
10. Alpine - 22.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alonso: “Həmişə mənə 44 yaşımın olduğunu xatırladırlar”
06:03
Formula 1

Alonso: “Həmişə mənə 44 yaşımın olduğunu xatırladırlar”

“Aston Martin”in pilotu DÇ-dəki bütün trasları əlinin içi kimi tanıdığını iddia edib
Hemilton sprint təsnifatındakı uğursuzluğunu şərh edib: “Hava yaxşıdır”
05:13
Formula 1

Hemilton sprint təsnifatındakı uğursuzluğunu şərh edib: “Hava yaxşıdır”

Avstraliyalı “McLaren” pilotu Oskar Piastri sprintdə poul qazanıb
Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub
00:49
Formula 1

Sabiq “Formula-1” pilotu fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub

O, əvvəllər “Lotus” komandasının rəhbərinə xəsarət yetirdiyi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılıb
Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb
28 Noyabr 23:24
Formula 1

Piastri Qətər Qran-prisinin təsnifatında sprinti qazanıb

“Red Bull” komandasından dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappen altıncı yerdə qərarlaşıb
Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib
28 Noyabr 21:23
Formula 1

Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib

Lekler hazırda “Ferrari”nin pilotudur
Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək
28 Noyabr 07:15
Formula 1

Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək

Ümumi təsnifatda Norris 390 xalla liderlik edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə