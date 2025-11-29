“Formula-1”: Piastri Norrislə aradakı fərqi 22 xala endirib

“Formula-1” Qətər Qran-prisi sprint yarışında birinci yeri tutduqdan sonra Oskar Piastri indi komanda yoldaşı Lando Norrisdən 22 xal geridə qalır və Red Bull pilotu, dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappendən iki xal qabaqdadır.
İdman.Biz bildirir ki, Maks Ferstappen sona iki mərhələş qalmış çempionluq uğrunda mübarizə aparır.
Pilotların yarışı:
1. Lando Norris (McLaren) – 396 xal.
2. Oskar Piastri (McLaren) - 374
3. Maks Ferstappen (Red Bull) - 371
4. Corc Rassel (Mercedes) - 301
5. Şarl Lekler (Ferrari) - 226
6. Lyuis Hemilton (Ferrari) - 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 140
8. Aleks Albon (Williams) - 73
9. İsak Hacar (Racing Bulls) - 51
10. Niko Hülkenberq (Kick-Sauber) - 49
Konstruktorlar yarışında ikinci yer uğrunda mübarizə aparan “Mercedes” və “Red Bull” arasındakı fərq 41 xaldır. “Ferrari” indi “Mercedes”dən 63 xal geridədir. “Aston Martin” yeddinci yer uğrunda mübarizədə “Haas”ı geridə qoyub.
Konstruktorlar yarışı:
1. McLaren - 770 xal.
2. Mercedes - 441.
3. Red Bull - 400.
4. Ferrari - 378.
5. Williams - 122.
6. Racing Bulls - 90.
7. Aston Martin - 74.
8. Haas - 73.
9. Kick-Sauber - 68.
10. Alpine - 22.