11 Mart 2026
AZ

Çin şirkəti “Formula-1”də iştirak etmək imkanlarını araşdırır

Formula 1
Xəbərlər
11 Mart 2026 18:41
63
Çin şirkəti “Formula-1”də iştirak etmək imkanlarını araşdırır

Bloomberg-in məlumatına görə, Çin şirkəti “BYD” “Formula-1” və Dünya Dözümlülük Çempionatı (WEC) daxil olmaqla müxtəlif avtoidman seriyalarında iştirak etmək üçün variantları araşdırır.

İdman.Biz xəbər verir ki, istehsalçının marağı beynəlxalq bazarlarda sürətli böyüməsi və avtoidmanda hibrid mühərriklərə keçidi ilə əlaqələndirilir.

Lakin, nəşrin mənbələrindən birinə görə, “Formula-1”də birbaşa iştirak ciddi şəkildə şübhə altındadır. Şirkət mövcud komandanı almaq və yenisini yaratmaq kimi variantları araşdırır, lakin çempionata daxil olmaq və yarışmaq üçün potensial xərclər hər iki halda maneə yaradır.

Hələlik yekun qərar verilməyib. “BYD”nin avtoidmanlara daxil olmaq fikrindən tamamilə imtina etməsi mümkündür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır
17:33
Formula 1

İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır

“Formula-1”də yüksək yüklənmələr 44 yaşlı pilotun köhnə zədələrini yenidən üzə çıxarıb
Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır
03:05
Formula 1

Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır

Fernando 2022-ci il Avstraliya Qran-prisinin seçmə mərhələsi zamanı biləklərini sındırıb
“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub
8 Mart 11:32
Formula 1

“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub

Melburnda keçirilən mövsümün ilk yarışında gümüş oxlar rəqiblərinə şans tanımayıb
Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO
8 Mart 11:13
Formula 1

Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO

“Maklaren”in pilotu doğma trasında hələ yarış başlamadan mübarizəni dayandırıb
Maks Ferstappen Avstriya Qran-prisində qəza törədib - VİDEO
7 Mart 10:40
Formula 1

Maks Ferstappen Avstriya Qran-prisində qəza törədib - VİDEO

Dördqat dünya çempionu arzuolunmaz vəziyyətlə üzləşib
Lyuis Hemilton Melburnda ictimaiyyətə Maks adlı öküzünü təqdim edib
7 Mart 03:15
Formula 1

Lyuis Hemilton Melburnda ictimaiyyətə Maks adlı öküzünü təqdim edib

Sərbəst məşqlərə başlamazdan əvvəl ekranda Hemiltonun öküzlə şəkli peyda olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb