Çin şirkəti “Formula-1”də iştirak etmək imkanlarını araşdırır

Bloomberg-in məlumatına görə, Çin şirkəti “BYD” “Formula-1” və Dünya Dözümlülük Çempionatı (WEC) daxil olmaqla müxtəlif avtoidman seriyalarında iştirak etmək üçün variantları araşdırır.
İdman.Biz xəbər verir ki, istehsalçının marağı beynəlxalq bazarlarda sürətli böyüməsi və avtoidmanda hibrid mühərriklərə keçidi ilə əlaqələndirilir.
Lakin, nəşrin mənbələrindən birinə görə, “Formula-1”də birbaşa iştirak ciddi şəkildə şübhə altındadır. Şirkət mövcud komandanı almaq və yenisini yaratmaq kimi variantları araşdırır, lakin çempionata daxil olmaq və yarışmaq üçün potensial xərclər hər iki halda maneə yaradır.
Hələlik yekun qərar verilməyib. “BYD”nin avtoidmanlara daxil olmaq fikrindən tamamilə imtina etməsi mümkündür.