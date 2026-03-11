İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır

İspan jurnalistləri yazırlar ki, məşhur pilot Fernando Alonso karyerasını başa vurmağa getdikcə daha da yaxınlaşır.
İdman.Biz xəbər verir ki, buna səbəb “Formula-1”dəki yüksək fiziki yüklənmələrin idmançının orqanizminə təsiri olub.
Məlumata görə, müasir “Formula-1”dəki gərgin qrafik və fiziki yüklənmələr səbəbindən Alonso köhnə zədələrdən daha çox əziyyət çəkməyə başlayıb. Xüsusilə onun sol biləyində və boyun fəqərələrində ağrıların artdığı bildirilir.
Qeyd edək ki, ispaniyalı pilotun iyul ayında 45 yaşı tamam olacaq.