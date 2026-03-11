11 Mart 2026
AZ

İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır

Formula 1
Xəbərlər
11 Mart 2026 17:33
52
İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır

İspan jurnalistləri yazırlar ki, məşhur pilot Fernando Alonso karyerasını başa vurmağa getdikcə daha da yaxınlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, buna səbəb “Formula-1”dəki yüksək fiziki yüklənmələrin idmançının orqanizminə təsiri olub.

Məlumata görə, müasir “Formula-1”dəki gərgin qrafik və fiziki yüklənmələr səbəbindən Alonso köhnə zədələrdən daha çox əziyyət çəkməyə başlayıb. Xüsusilə onun sol biləyində və boyun fəqərələrində ağrıların artdığı bildirilir.

Qeyd edək ki, ispaniyalı pilotun iyul ayında 45 yaşı tamam olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır
03:05
Formula 1

Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır

Fernando 2022-ci il Avstraliya Qran-prisinin seçmə mərhələsi zamanı biləklərini sındırıb
“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub
8 Mart 11:32
Formula 1

“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub

Melburnda keçirilən mövsümün ilk yarışında gümüş oxlar rəqiblərinə şans tanımayıb
Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO
8 Mart 11:13
Formula 1

Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO

“Maklaren”in pilotu doğma trasında hələ yarış başlamadan mübarizəni dayandırıb
Maks Ferstappen Avstriya Qran-prisində qəza törədib - VİDEO
7 Mart 10:40
Formula 1

Maks Ferstappen Avstriya Qran-prisində qəza törədib - VİDEO

Dördqat dünya çempionu arzuolunmaz vəziyyətlə üzləşib
Lyuis Hemilton Melburnda ictimaiyyətə Maks adlı öküzünü təqdim edib
7 Mart 03:15
Formula 1

Lyuis Hemilton Melburnda ictimaiyyətə Maks adlı öküzünü təqdim edib

Sərbəst məşqlərə başlamazdan əvvəl ekranda Hemiltonun öküzlə şəkli peyda olub
Melburnda qorxulu anlar: Maks Ferstappenin bolidi ciddi zədələnib - VİDEO
6 Mart 14:02
Formula 1

Melburnda qorxulu anlar: Maks Ferstappenin bolidi ciddi zədələnib - VİDEO

Niderlandlı çempion Avstraliya Qran-prisinin sərbəst yürüşlərində qəza riskindən son anda yayındı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb