“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub

Melburnun “Albert-Park” trasında “Formula-1” üzrə 2026-cı il mövsümünün açılış yarışı - Avstraliya Qran-prisi baş tutub. Olduqca gərgin və hadisələrlə zəngin keçən yarışda “Mersedes” komandası hər kəsi təəccübləndirərək ilk iki pilləni tutub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qələbəni britaniyalı pilot Corc Rassell qazanıb. Onun gənc komanda yoldaşı, debütant Andrea Kimi Antonelli finiş xəttini ikinci sırada keçərək komandasına dubl sevinci yaşadıb. İlk üçlüyü isə “Ferrari”nin sürücüsü Şarl Lekler tamamlayıb.
Yarışın startında dördüncü pillədən başlayan Lekler inamlı hücumla liderliyi ələ keçirsə də, sonradan virtual təhlükəsizlik maşını (VSC) zamanı verilən taktiki qərarlar onun xeyrinə olmayıb. “Mersedes” pilotları pit-stopdan sonra üstünlüyü geri qaytararaq sona qədər mövqelərini qoruyublar. “Ferrari”nin digər üzvü Luis Hemilton dördüncü, son dünya çempionu Lando Norris (“Maklaren”) isə beşinci olub.
Yarışın ən böyük irəliləyişini Maks Ferstappen edib. “Red Bull”un niderlandlı pilotu 20-ci pillədən start götürməsinə baxmayaraq, bir-birinin ardınca etdiyi ötmələrlə finişə altıncı sırada çatmağı bacarıb.
Qran-pri bir sıra insidentlərlə də yadda qalıb. “Maklaren”in pilotu Oskar Piastri startdan əvvəl - quraşdırma dövrəsində qəza edərək yarışdan kənar qalıb. “Audi”nin təmsilçisi Niko Hülkenberq texniki problemlər səbəbindən start ala bilməyib. Yarış zamanı Fernando Alonso, Lens Stroll, İsak Hadjar və Serxio Peres müxtəlif səbəblərdən mübarizəni yarımçıq dayandırıblar.