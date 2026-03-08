8 Mart 2026
Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO

8 Mart 2026 11:13
Oskar Piastri üçün faciə: Avstraliya Qran-prisində startdan əvvəl qəza - VİDEO

“Maklaren”in sürücüsü Oskar Piastri doğma divarlar arasında keçirilən “Formula-1” üzrə Avstraliya Qran-prisində böyük şok yaşayıb. Gənc pilot yarışın startına gedən yolda - quraşdırma dövrəsində idarəetməni itirərək bolidini divara çırpıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə dördüncü döngədən çıxışda baş verib. Piastrinin bolidi qəfildən fırlanaraq maneəyə dəyib və ciddi zədələnib. Zərbənin təsirindən maşının asqı sistemi sıradan çıxdığı üçün onun hərəkəti davam etdirməsi və boksa qayıtması qeyri-mümkün olub. Bu səbəbdən avstraliyalı pilot beşinci pillədən başlamalı olduğu yarışda iştirak edə bilməyib.

Piastri hadisədən sonra verdiyi açıqlamada azarkeşlərdən üzr istəyib:

“Belə bir ssenari baş verməməli idi, çox məyusam. Soyuq təkərlər və döngədəki kərpicə toxunmaq idarəetməni itirməyimə səbəb oldu. Hər şey bir anın içində baş verdi”.

Qeyd edək ki, Albert-Parkda keçirilən bu mövsümün ilk yarışı Corc Rassellin qələbəsi və “Mersedes”in dublu ilə başa çatıb. Piastrinin komanda yoldaşı Lando Norris isə finiş xəttini 5-ci sırada keçib.

İdman.Biz
Məqalədə:

