7 Mart 2026
AZ

Lyuis Hemilton Melburnda ictimaiyyətə Maks adlı öküzünü təqdim edib

Formula 1
Xəbərlər
7 Mart 2026 03:15
250
Yeddiqat “Formula-1” çempionu Luis Hemilton avstraliyalı azarkeşlərinə sevimli buldoqu Roskonun itkisi ilə mübarizə aparmağa kömək edən yeni ev heyvanları haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Avstraliya Qran-prisində sərbəst məşqlərə başlamazdan əvvəl ekranda Hemiltonun öküzlə şəkli peyda olub.

“Bəli, bu mənim öküzümdür. Onun adı Maksdır! Mən ona ad verməmişəm, and içirəm! Mən onu miras almışam. Onun adı Maks idi, öz canıma and içirəm. Mənim bir fermam var və mən onu miras almışam. Və Ombre adlı başqa biri də var. Onlar çox mülayimdirlər. Onlar mənim üçün yeni bir Rosko kimidirlər”, - PlanetF1 Hemiltondan sitat gətirir.

Hemiltonun sevimli buldoqu və tez-tez “Formula-1” yarışlarına pilotu müşayiət edən Rosko 2025-ci ilin sentyabrında ölüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

