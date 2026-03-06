6 Mart 2026
Şarl Lekler Hemiltondan toy hədiyyəsi olaraq nə almaq istədiyini açıqlayıb

Formula 1
Xəbərlər
6 Mart 2026 01:18
99
28 yaşlı monakolu “Ferrari” pilotu Şarl Lekler 41 yaşlı komanda yoldaşı, britaniyalı Lyuis Hemiltondan toy hədiyyəsi olaraq nə almaq istədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, söhbət çempionluqdan gedir.

“Titul gözəl hədiyyə olardı, amma Lyuisin onu mənə vermək istəyəcəyinə əmin deyiləm”, - GPblog Leklerdən sitat gətirir.

2026-cı il mövsümünün ilk mərhələsi olan Avstraliya Qran-prisi Melburn trasında keçiriləcək. 2026-cı il britaniyalı pilotun İtaliya komandasında ikinci, monakolu pilotun isə səkkizinci ili olacaq.

