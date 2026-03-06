“Aston Martin” pilotları “Honda” mühərrikinin titrəmələrini azaltmaq üçün saqqızdan istifadə ediblər

“AutoRacer” jurnalisti Culiano Dukessa, “Aston Martin” F1 pilotlarının yeni “Honda” mühərrikinin titrəmələrini azaltmaq üçün istifadə etdiyi qeyri-adi bir üsulu təsvir edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl “Aston Martin”in 2026 “Formula-1” mövsümündə bir neçə “Qran-pri”ni buraxa biləcəyi barədə məlumatlar yayılmışdı.
“Aston Martin”in üzləşdiyi problemlər göz qabağındadır və tragikomikdir. Eşitdiyimə görə, sınaq zamanı “Aston Martin” pilotları eyni anda üç və ya dörd saqqızı çeynəyirlər və şassidən keçən “Honda” mühərrikinin titrəmələrini aradan qaldırmaq üçün ağız qoruyucusu kimi istifadə edirlər”, - Dukessa sosial media səhifəsində yazıb.