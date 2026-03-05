5 Mart 2026
Komandalar F1 rəhbərliyi ilə Yaxın Şərqdə “Qran Pri”lərin perspektivlərini müzakirə edəcəklər

5 Mart 2026 00:47
Bu həftə sonu Avstraliyada bütün 11 “Formula-1” komandasının nümayəndələri Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında çempionat mərhələləri ilə bağlı qərarı müzakirə etmək üçün F1 rəhbərliyi ilə xüsusi görüş keçirəcəklər.

İdman.Biz bu barədə GPblog-a istinadən məlumat verir.

Görüşdə komandalar və “Formula-1” nümayəndələrinin mövcud vəziyyəti müzakirə etmələri və iki “Qran-pri” üçün mümkün alternativ yerləri nəzərdən keçirmələri gözlənilir. Lakin təşkilatçıların hələ də yekun qərar vermək üçün bir neçə həftəsi olduğu üçün heç kim mərhələləri ləğv etməyi planlaşdırmır.

