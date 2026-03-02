2 Mart 2026
FIA prezidenti Yaxın Şərqdə münaqişənin gərginləşməsi ilə bağlı açıqlama yayıb

2 Mart 2026 21:29
FIA prezidenti Məhəmməd bin Suleyem bölgədəki vəziyyətdən narahatlığını ifadə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu vəziyyət artıq Bəhreyndə Pirelli sınaqlarının ləğvinə və qarşıdan gələn dünya çempionatı mərhələləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə səbəb olub.

Şənbə günü ABŞ və İsrailin İrana raket zərbələrindən sonra Qətər, Bəhreyn, BƏƏ, Küveyt, Livan və Səudiyyə Ərəbistanındakı hədəflərə cavab hücumları həyata keçirilib. Bu, bölgədəki hava məkanının və hava limanlarının bağlanmasına, “Pirelli”, “McLaren2 və “Mercedes” işçilərinin Bəhreyndə qalmasına və planlaşdırılan sınaqların ləğv edilməsinə səbəb olub.

Martın sonlarında Qətərdə keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Dözümlülük Çempionatı (WEC) mərhələləri, eləcə də apreldə keçirilməsi planlaşdırılan Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı “Formula-1 Qran-prisi” də şübhə altındadır.

“FIA prezidenti olaraq, düşüncələrim Yaxın Şərqdəki son hadisələrdən təsirlənən hər kəslədir. Həyat itkisinə görə dərin kədərlənirik və təsirlənən ailələrə və icmalara dəstək oluruq. Bu qeyri-müəyyənlik dövründə sakitliyə, təhlükəsizliyə və tezliklə sabitliyə qayıdışa ümid edirik. Dialoq və mülki şəxslərin qorunması prioritet olaraq qalmalıdır. Üzv klublarımız, çempionat təşkilatçıları, komandalar və həmkarlarımızla sıx əlaqə saxlayırıq, hadisələri yaxından və məsuliyyətlə izləyirik. WEC və “Formula-1” çərçivəsində regionda planlaşdırılan qarşıdan gələn tədbirləri qiymətləndirərkən təhlükəsizlik və rifah qərarlarımıza istiqamət verəcək. Təşkilatımız birlik və ortaq məqsəd üzərində qurulub. Bu birlik indi həmişəkindən daha vacibdir2, - təşkilatın mətbuat ofisi və Bin Sulayem tərəfindən dərc edilmiş FIA-nın bəyanatında deyilir.

İdman.Biz
