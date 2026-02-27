27 Fevral 2026
AZ

“Aston Martin” 2025-ci ildə 490 milyon dollar zərərlə üzləşib

Formula 1
Xəbərlər
27 Fevral 2026 19:45
41
“Aston Martin” 2025-ci ildə 490 milyon dollar zərərlə üzləşib

Britaniya avtomobil istehsalçısı “Aston Martin” maliyyə çətinlikləri ilə üzləşir.

İdman.Biz bu barədə GrandPrix-ə istinadən məlumat verir.

Britaniyalı istehsalçının 490 milyon dolları aşan itkilər verdiyi və ABŞ ticarət tariflərini və Çindəki satışların kəskin azalmasını əsas gətirərək bu il işçi qüvvəsinin 20%-ə qədər ixtisar edəcəyi bildirilir.

Daha əvvəl xəbər verildiyi kimi, menecer Lens Stroll bu yaxınlarda “Formula-1” komandası üçün uzunmüddətli marka hüquqlarını təmin etmək üçün yol avtomobili bölməsindən 50 milyon dollar köçürüb.

Bu, Strolla avtomobil bölməsinin daha dərin qeyri-sabitliklə üzləşəcəyi təqdirdə yarış komandasını qorumağa imkan verib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Maks Ferstappen cəzadan qurtuldu, “Haas”ın gənc pilotu isə risk altındadır
12:12
Formula 1

Maks Ferstappen cəzadan qurtuldu, “Haas”ın gənc pilotu isə risk altındadır

Olivye Birman “Formula-1”in yeni mövsümündə bir yarışlıq diskvalifikasiya edilə bilər
“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb
26 Fevral 23:32
Formula 1

“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb

Yarışlara qatılanların sayı 4% artaraq 6,75 milyon dollara çatıb
Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO
26 Fevral 15:01
Formula 1

Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO

İtaliya təmsilçisinin “SF-26” modelində tətbiq etdiyi sistemlər digər komandalar üçün əlçatmaz görünür
Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”
25 Fevral 17:42
Formula 1

Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”

Dünya çempionu süni intellekt və dəyişikliklərə adaptasiya barədə yazıb
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub
“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib
22 Fevral 16:10
Formula 1

“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib

Titulların qorunması üçün Norris və Piastriyə hər cür şərait yaradılacağı bildirilir

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib