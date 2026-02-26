“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb

“Formula-1”in illik gəliri illik müqayisədə 14% artaraq 3,87 milyard dollara çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
2025-ci ildə gəlirlər rekord dördüncü rüb gəliri olan 1,38 milyard dollar sayəsində artıb ki, bu da 2024-cü ilin 1,13 milyard dollarından 22% çoxdur.
Bu arada, ümumi əməliyyat gəliri 2024-cü ildəki 492 milyon dollardan 28% artaraq 632 milyon dollara çatıb.
Mehmanxana biznesi və lisenziyalaşdırma kimi digər sahələrdən gəlirlər illik müqayisədə 20% artaraq 787 milyon dollara çatıb.
Yarışlara qatılanların sayı 4% artaraq 6,75 milyon dollara çatıb, canlı televiziya izləyicilərinin sayı isə 2024-cü illə müqayisədə 21% artıb.