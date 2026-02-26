26 Fevral 2026
AZ

“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb

Formula 1
Xəbərlər
26 Fevral 2026 23:32
67
“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb

“Formula-1”in illik gəliri illik müqayisədə 14% artaraq 3,87 milyard dollara çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

2025-ci ildə gəlirlər rekord dördüncü rüb gəliri olan 1,38 milyard dollar sayəsində artıb ki, bu da 2024-cü ilin 1,13 milyard dollarından 22% çoxdur.

Bu arada, ümumi əməliyyat gəliri 2024-cü ildəki 492 milyon dollardan 28% artaraq 632 milyon dollara çatıb.

Mehmanxana biznesi və lisenziyalaşdırma kimi digər sahələrdən gəlirlər illik müqayisədə 20% artaraq 787 milyon dollara çatıb.

Yarışlara qatılanların sayı 4% artaraq 6,75 milyon dollara çatıb, canlı televiziya izləyicilərinin sayı isə 2024-cü illə müqayisədə 21% artıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO
15:01
Formula 1

Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO

İtaliya təmsilçisinin “SF-26” modelində tətbiq etdiyi sistemlər digər komandalar üçün əlçatmaz görünür
Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”
25 Fevral 17:42
Formula 1

Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”

Dünya çempionu süni intellekt və dəyişikliklərə adaptasiya barədə yazıb
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub
“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib
22 Fevral 16:10
Formula 1

“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib

Titulların qorunması üçün Norris və Piastriyə hər cür şərait yaradılacağı bildirilir
Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb
22 Fevral 13:15
Formula 1

Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb

2026-cı il reqlamenti “Mercedes” sürücüsü üçün ciddi çətinliklər yaradıb
“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO
20 Fevral 17:33
Formula 1

“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

Yeni mühərrik qaydalarında hiyləgər gediş: Skuderiya turbo fərqi ilə hamını qabaqlayır

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib