25 Fevral 2026
AZ

Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”

Formula 1
Xəbərlər
25 Fevral 2026 17:42
96
Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”

“Formula-1” ulduzu Luis Hamilton “LinkedIn” sosial şəbəkəsində izləyicilərinə müraciət edərək, karyera və texnoloji yeniliklərlə bağlı fikirlərini paylaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı pilot “Ferrari”dəki ilk ilini və idman dünyasındakı dəyişiklikləri analiz edərək, süni intellektin (AI) sənayeləri necə yenidən formalaşdırdığına diqqət çəkib.

Keçən ilin əvvəlində “Ferrari”yə keçidini böyük bir addım kimi qiymətləndirən pilot bildirib ki, istər “Formula-1”də komanda dəyişmək, istərsə də şəxsi karyerada yeni istiqamət seçmək olsun, öyrənməyə həvəsli olmaq ən böyük üstünlükdür:

“Texnologiya və süni intellekt sahələrimizi yenidən qurur. Bu proses çox sürətli görünsə də, əslində gələcəyə hazır olmaq üçün böyük fürsətdir. Liderlik dəyişikliklərə nə qədər tez uyğunlaşmağınızdan və təkamül etmək istəyinizdən asılıdır”.

41 yaşlı pilot Avstraliya Qran-prisindən əvvəl verdiyi tövsiyələrdə “maraqlı qalmağın” vacibliyini vurğulayıb:

“Yalnız ənənəvi yollara fokuslanmayın. Sizi insan edən bacarıqlara və sizi sürətləndirən alətlərə investisiya qoyun. Öz yolunuzu özünüz yaradın”.

Xatırladaq ki, 2025-ci ildəki çətin mövsümdən sonra Hamiltonun karyerası ilə bağlı tənqidlər artsa da, yeni “SF-26” bolidinin mövsümöncəsi testlərdəki uğurlu çıxışı onun 2026-cı ildə titula iddialı olacağından xəbər verir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub
“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib
22 Fevral 16:10
Formula 1

“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib

Titulların qorunması üçün Norris və Piastriyə hər cür şərait yaradılacağı bildirilir
Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb
22 Fevral 13:15
Formula 1

Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb

2026-cı il reqlamenti “Mercedes” sürücüsü üçün ciddi çətinliklər yaradıb
“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO
20 Fevral 17:33
Formula 1

“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

Yeni mühərrik qaydalarında hiyləgər gediş: Skuderiya turbo fərqi ilə hamını qabaqlayır
Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO
20 Fevral 14:15
Formula 1

Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO

Bəhreyn testlərində qırmızı bayraq: Alman nəhənginin yeni ulduzu texniki nasazlıqla üzləşib
“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO
19 Fevral 15:21
Formula 1

“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO

Daha incə mühərrik qapağı və mikro-aerodinamik elementlər var

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi