Hamiltondan karyera dərsi: “Süni intellekt fürsətdir”

“Formula-1” ulduzu Luis Hamilton “LinkedIn” sosial şəbəkəsində izləyicilərinə müraciət edərək, karyera və texnoloji yeniliklərlə bağlı fikirlərini paylaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı pilot “Ferrari”dəki ilk ilini və idman dünyasındakı dəyişiklikləri analiz edərək, süni intellektin (AI) sənayeləri necə yenidən formalaşdırdığına diqqət çəkib.
Keçən ilin əvvəlində “Ferrari”yə keçidini böyük bir addım kimi qiymətləndirən pilot bildirib ki, istər “Formula-1”də komanda dəyişmək, istərsə də şəxsi karyerada yeni istiqamət seçmək olsun, öyrənməyə həvəsli olmaq ən böyük üstünlükdür:
“Texnologiya və süni intellekt sahələrimizi yenidən qurur. Bu proses çox sürətli görünsə də, əslində gələcəyə hazır olmaq üçün böyük fürsətdir. Liderlik dəyişikliklərə nə qədər tez uyğunlaşmağınızdan və təkamül etmək istəyinizdən asılıdır”.
41 yaşlı pilot Avstraliya Qran-prisindən əvvəl verdiyi tövsiyələrdə “maraqlı qalmağın” vacibliyini vurğulayıb:
“Yalnız ənənəvi yollara fokuslanmayın. Sizi insan edən bacarıqlara və sizi sürətləndirən alətlərə investisiya qoyun. Öz yolunuzu özünüz yaradın”.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildəki çətin mövsümdən sonra Hamiltonun karyerası ilə bağlı tənqidlər artsa da, yeni “SF-26” bolidinin mövsümöncəsi testlərdəki uğurlu çıxışı onun 2026-cı ildə titula iddialı olacağından xəbər verir.