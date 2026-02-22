22 Fevral 2026
AZ

Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb

Formula 1
Xəbərlər
22 Fevral 2026 13:15
90
Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb

"Mercedes"in pilotu Corc Rassell 2026-cı il mövsümü öncəsi tətbiq edilən yeni güc qurğusu qaydalarının yaratdığı problemlərdən danışıb. Britaniyalı sürücü Bəhreyn testləri zamanı start anında yaşadıqlarını "Formula-1" karyerasının ən pis təcrübəsi kimi qiymətləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni reqlamentdə MGU-H sisteminin ləğv edilməsi start prosedurunu xeyli mürəkkəbləşdirib. İndi sürücülər turbonu əllə sürətləndirməlidirlər ki, bu da təxminən 10 saniyə vaxt aparır.

Rassell testlər zamanı etdiyi iki start cəhdini belə təsvir edib:

"Bu həftə etdiyim iki start "Formula-1"dəki ən pis startımdan da bərbad idi. Yarışı qazanmaq üçün ilk növbədə yerindən düzgün tərpənməlisən. Hazırda ən çətin maneə məhz budur. Nə qədər sürətli olmağınızın fərqi yoxdur, əgər startda ilişib qalırsınızsa, bütün potensialınız boşa gedir".

Qeyd edək ki, "Ferrari" mühərrikli bolidlər bu komponentdə daha üstün görünürlər. İtaliya təmsilçisi daha kiçik turbo dizaynı sayəsində "raket startlar" tətbiq edə bilir. Testlər zamanı Luis Hamiltonun 10-cu sıradan start götürərək birinci döngədə Rasselli keçməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

Mütəxəssislərin fikrincə, "Mercedes" bu texniki problemi həll etməsə, mövsüm ərzində ciddi xal itkiləri ilə üzləşə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib
16:10
Formula 1

“McLaren” çətin vəziyyətlə üzləşib

Titulların qorunması üçün Norris və Piastriyə hər cür şərait yaradılacağı bildirilir
“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO
20 Fevral 17:33
Formula 1

“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

Yeni mühərrik qaydalarında hiyləgər gediş: Skuderiya turbo fərqi ilə hamını qabaqlayır
Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO
20 Fevral 14:15
Formula 1

Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO

Bəhreyn testlərində qırmızı bayraq: Alman nəhənginin yeni ulduzu texniki nasazlıqla üzləşib
“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO
19 Fevral 15:21
Formula 1

“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO

Daha incə mühərrik qapağı və mikro-aerodinamik elementlər var
"Red Bull"dan Verstappeni şoka salacaq açıqlama: “Mənim işim onu xoşbəxt etmək deyil!”
18 Fevral 13:57
Formula 1

"Red Bull"dan Verstappeni şoka salacaq açıqlama: “Mənim işim onu xoşbəxt etmək deyil!”

Pyer Vaşe Maksın əsas hədəfinin yalnız sürətli bolid hazırlamaq olduğunu bildirib
Hamiltonun üstünlüyü niyə azaldı?
18 Fevral 11:41
Formula 1

Hamiltonun üstünlüyü niyə azaldı?

Keçmiş F1 pilotu britaniyalının sürət itkisi yaşadığını düşünür

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir