Corc Rassell “Formula-1”dəki böyük maneə barədə danışıb

"Mercedes"in pilotu Corc Rassell 2026-cı il mövsümü öncəsi tətbiq edilən yeni güc qurğusu qaydalarının yaratdığı problemlərdən danışıb. Britaniyalı sürücü Bəhreyn testləri zamanı start anında yaşadıqlarını "Formula-1" karyerasının ən pis təcrübəsi kimi qiymətləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeni reqlamentdə MGU-H sisteminin ləğv edilməsi start prosedurunu xeyli mürəkkəbləşdirib. İndi sürücülər turbonu əllə sürətləndirməlidirlər ki, bu da təxminən 10 saniyə vaxt aparır.
Rassell testlər zamanı etdiyi iki start cəhdini belə təsvir edib:
"Bu həftə etdiyim iki start "Formula-1"dəki ən pis startımdan da bərbad idi. Yarışı qazanmaq üçün ilk növbədə yerindən düzgün tərpənməlisən. Hazırda ən çətin maneə məhz budur. Nə qədər sürətli olmağınızın fərqi yoxdur, əgər startda ilişib qalırsınızsa, bütün potensialınız boşa gedir".
Qeyd edək ki, "Ferrari" mühərrikli bolidlər bu komponentdə daha üstün görünürlər. İtaliya təmsilçisi daha kiçik turbo dizaynı sayəsində "raket startlar" tətbiq edə bilir. Testlər zamanı Luis Hamiltonun 10-cu sıradan start götürərək birinci döngədə Rasselli keçməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Mütəxəssislərin fikrincə, "Mercedes" bu texniki problemi həll etməsə, mövsüm ərzində ciddi xal itkiləri ilə üzləşə bilər.