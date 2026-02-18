Hamiltonun üstünlüyü niyə azaldı?

“Ferrari” komandasının pilotu Luis Hamilton son dörd ildə yalnız bir dəfə komanda yoldaşını sürücülər çempionatında qabaqlaya bilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, keçmiş “Formula-1” pilotu Devid Kulthard britaniyalının performansında azalma olduğunu iddia edib. Onun fikrincə, Hamilton əvvəlki üstünlüyünün bir hissəsini – təxminən “yarım onluq” (0,05 saniyə) sürət fərqini – itirib və bu səbəbdən artıq komanda yoldaşları üzərində əvvəlki dominantlığını qura bilmir.
Karyerası ərzində, xüsusilə “Mercedes”lə turbo-hibrid dövründə Hamilton komanda yoldaşlarının böyük əksəriyyətinə açıq üstünlük göstərmişdi. Lakin “ground-effect” erasında Corc Rassel və Şarl Leklerlə müqayisədə yeddiqat dünya çempionu komandadaxili mübarizədə davamlı üstünlük əldə etməkdə çətinlik çəkib.
Xüsusilə ötən mövsüm “Ferrari”də Hamilton həm sıralama turunda, həm də yarışlarda tez-tez Leklerdən geri qalıb. Bu hal onun “McLaren” və “Mercedes”də çıxış etdiyi illərdə çox nadir hallarda baş verirdi.
41 yaşlı pilot əvvəlki F1 bolidlərini sevmədiyini gizlətməsə də, həmin dövrdə belə son dörd ildə cəmi iki yarış qələbəsi qazana bilib.
Kulthard “Up To Speed” podkastında çıxışı zamanı deyib ki, sürücü üçün əsas meyar xronometrdir.
O bildirib ki, vaxt göstəriciləri artıq əvvəlki kimi olmadıqda, sürücü üstünlüyünü itirdiyini anlayır. Kulthard bunu futbolda “bir addım sürət itirmək”lə müqayisə edib və Hamiltonun da keçmişdə komanda yoldaşları üzərində malik olduğu həmin “yarım onluq” üstünlüyü itirdiyini ehtimal etdiyini söyləyib.
Onun sözlərinə görə, son üç ildə Hamilton əvvəlki 15 ildə olduğu kimi komanda yoldaşlarını dominant şəkildə qabaqlaya bilmir.