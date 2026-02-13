13 Fevral 2026
Corc Rassel “Red Bull” mühərrikinin üstünlüyünü “qorxunc” adlandırıb

13 Fevral 2026 22:25
Britaniyalı “Mercedes” sürücüsü Corc Rassel “Red Bull” avtomobilinin performansından narahat olduğunu etiraf edib.

İdman.Biz bildirir ki, pilot bunu Bəhreyndə keçirilən mövsümöncəsi testlər zamanı deyib.

“Mən mühərrik qalmaqalında xüsusilə iştirak etmirəm və açığı, (sıxılma nisbəti) məsələsi haqqında çox məlumatım yoxdur. Anladığım qədəri ilə, bu məlumat komandadan komandaya keçən digər komandaların işçilərindən sızdırılıb.

Düşünürəm ki, özümüzə baxmamalıyıq. Şəbəkədəki ən rəqabətli avtomobilə baxmalıyıq və hazırda bu, “Red Bull”dur. Onların üstünlüyü irəliyə doğru kiçik bir addım deyil. Enerji bərpa sistemi sayəsində hər dövrədə 0,5-1 saniyədən danışırıq.

Belə bir fərqi görmək olduqca qorxuludur. “Red Bull” son 15 ildə, hətta güclü mühərriki olmasa belə, həmişə çox yaxşı avtomobillər istehsal edib. Çoxumuz üçün bu testlər əsl kəşf idi”, - Rassel bildirib.

Xatırladaq ki, mövsümöncəsi sınaqlar başlamazdan əvvəl mühərrik qalmaqalı baş vermişdi: komandalar “Mercedes2i sıxılma nisbətinin mümkün manipulyasiyası səbəbindən güc aqreqatının qanunsuz olmasında ittiham etmişdilər.

