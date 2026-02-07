7 Fevral 2026
Mixael Şumaxerin ilk qələbəsini qazandığı avtomobil 5 milyon avroya satılıb

Formula 1
Xəbərlər
7 Fevral 2026 05:11
Mixael Şumaxerin ilk qələbəsini qazandığı avtomobil 5 milyon avroya satılıb

Yahoo Sports-un məlumatına görə, yeddiqat dünya çempionu Mixael Şumaxerin “Formula-1”də ilk qələbəsini qazandığı “Benetton B192” avtomobili “Broad Arrow” tərəfindən hərracda satılıb.

İdman.Biz bildirir ki, maşının ilkin qiyməti 8,5 milyon avro idi, lakin son qiyməti 5,082 milyon avro olub.

Daha aşağı qiymətə baxmayaraq, bu qiymət avtomobili bütün zamanların ən bahalı “Formula-1” avtomobillərinin ilk onluğunda doqquzuncu yerə yerləşdirmək üçün kifayət edir.

Daha əvvəl xəbər verildiyi kimi, Netflix əfsanəvi alman pilotu Mixael Şumaxerin “Formula-1”dəki ilk çempionluq mövsümünə diqqət yetirən yeni sənədli film çəkəcək.

