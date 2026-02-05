“Formula-1”də 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb

RacingNews365, 2026-cı ildə “Formula-1” sürücülərinin maaşlarının reytinqini tərtib edib.
İdman.Biz bildirir ki, siyahıya dördqat dünya çempionu və “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen başçılıq edir.
1. Maks Ferstappen (Red Bull) — 70 milyon dollar
2. Lyuis Hemilton (Ferrari) — 60 milyon dollar
3. Şarl Lekler (Ferrari) — 34 milyon dollar
4. Corc Rassel (Mercedes) — 34 milyon dollar
5. Lando Norris (McLaren) — 30 milyon dollar
6. Fernando Alonso (Aston Martin) — 20 milyon dollar
7. Oskar Piastri (McLaren) — 13 milyon dollar
8. Karlos Sayns (Williams) — 13 milyon dollar
9. Aleks Albon (Williams) - 12 milyon dollar;
10. Pyer Qasli (Alpine) - 12 milyon dollar;
11. Lens Stroll (Aston Martin) - 12 milyon dollar;
12. Serxio Peres (Cadillac) - 8 milyon dollar;
13. Niko Hülkenberq (Audi) – 7 milyon dollar;
14. Esteban Okon (Haas) - 7 milyon dollar;
15. İsak Hacar (Red Bull) - 5 milyon dollar;
16. Valtteri Bottas (Cadillac) - 5 milyon dollar;
17. Qabriel Bortoleto (Audi) – 2 milyon dollar;
18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 milyon dollar;
19. Oliver Berman (Haas) - 1 milyon dollar;
20. Liam Lawson (Racing Bulls) - 1 milyon dollar;
21. Franco Colapinto (Alpine) - 0,5-1 milyon dollar;
22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 0,5-1 milyon dollar