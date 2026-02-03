5 Fevral 2026
AZ

Antonelli: “Formula 1”in yeni qaydaları yüksək sürətlə şahmat oynamaq kimidir”

Formula 1
Xəbərlər
3 Fevral 2026 07:05
299
Antonelli: “Formula 1”in yeni qaydaları yüksək sürətlə şahmat oynamaq kimidir”

“Formula-1” üzrə çempionatın yeni dövrü tənzimləməyə dair geniş dəyişiklikləri ilə 2025-ci ildə debüt edən gənc sürücülərə üstünlük verə bilər.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə “Mercedes”in pilotu Kimi Antonelli bildirib.

“Keçən il “Formula-1”ə qoşulan bütün yeni başlayanlar üçün düşünürəm ki, bu il yeni qaydalara keçid yaxşı bir şeydir. Çünki biz hər il kiçik formullarda maşın dəyişməyə öyrəşmişik.

Mümkün qədər tez uyğunlaşmağa çalışırıq, çünki bu, hər kəs üçün sıfırdan başlamaqdır və bəlkə də yeni avtomobili digərlərindən daha tez başa düşməyimizə kömək edəcək. Əlbəttə ki, digər sürücülər də axmaq deyillər. Onlar çox güclüdürlər və bunu da tez bir zamanda anlayacaqlar.

Bununla belə, enerji idarəetməsi, yarışın özünə yanaşma və ondan necə istifadə etmək — bu, irəliyə doğru böyük bir addım olacaq. Mövsümə açıq fikirlə başlamalı və çox yaradıcı olmalıyıq. Çünki enerji ilə çox şey edə bilərsiniz, xüsusən də başqaları ilə yarışarkən. Bu, şahmat oynamaq kimidir, amma yüksək sürətlə.

Hər hərəkəti düşünmək üçün çox vaxtınız yoxdur, amma bu il, xüsusən də döyüşdə, həmişə rəqibinizdən iki addım öndə olmağa çalışmalısınız. İstər ötməni planlaşdırın, istərsə də mövqeyi müdafiə edin, həmişə iki addım irəlini düşünməli və onları nəsə etməyə məcbur etməyə çalışmalısınız. Burada manevr etmək üçün çoxlu imkanlar var, buna görə də həqiqətən açıq və bəzən daha yaradıcı olmalısınız”, – “RacingNews365” Antonellidən sitat gətirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pol Poqba “Monako”nun Çempionlar Liqası heyətindən kənarlaşdırılıb
09:12
Formula 1

Pol Poqba “Monako”nun Çempionlar Liqası heyətindən kənarlaşdırılıb

Poqbanın yenidən nə vaxt məşqlərə qayıdacağı barədə sualın dəqiq cavabı yoxdur
Hindistanın “Formula-1” arzusu
4 Fevral 18:43
Formula 1

Hindistanın “Formula-1” arzusu

İdman naziri Mansux Mandaviya tapşırıq verib
Luis Hemilton səkkizinci titul üçün hələ də şanslıdır
4 Fevral 11:12
Formula 1

Luis Hemilton səkkizinci titul üçün hələ də şanslıdır

Keçmiş pilotun fikrincə, hər şey uyğun gəlsə, britaniyalı sürücü tarixə düşə bilər
Ferstappen “Formula-1”ə qayıdışı istisna etdi
3 Fevral 19:33
Formula 1

Ferstappen “Formula-1”ə qayıdışı istisna etdi

Dördqat dünya çempionu karyeradan sonra rəhbər vəzifədə işləmək niyyətində deyil
Ceyms Ellison: “Qırmızı bayraqlar və tüstülənən maşınlar gözləyirdim”
3 Fevral 12:41
Formula 1

Ceyms Ellison: “Qırmızı bayraqlar və tüstülənən maşınlar gözləyirdim”

“Mersedes”in texniki direktoru Barselona testlərini dəyərləndirdi
“Formula-1”in saundtreki 2026-cı ildə “Qremmi” mükafatını qazanıb - VİDEO
3 Fevral 08:03
Formula 1

“Formula-1”in saundtreki 2026-cı ildə “Qremmi” mükafatını qazanıb - VİDEO

2025-ci ilin iyunun bəri dünya miqyasında 630 milyon dollardan çox gəlir gətirən film üç nominasiyada “Qremmi” mükafatına namizəd olub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq