Antonelli: “Formula 1”in yeni qaydaları yüksək sürətlə şahmat oynamaq kimidir”

“Formula-1” üzrə çempionatın yeni dövrü tənzimləməyə dair geniş dəyişiklikləri ilə 2025-ci ildə debüt edən gənc sürücülərə üstünlük verə bilər.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə “Mercedes”in pilotu Kimi Antonelli bildirib.
“Keçən il “Formula-1”ə qoşulan bütün yeni başlayanlar üçün düşünürəm ki, bu il yeni qaydalara keçid yaxşı bir şeydir. Çünki biz hər il kiçik formullarda maşın dəyişməyə öyrəşmişik.
Mümkün qədər tez uyğunlaşmağa çalışırıq, çünki bu, hər kəs üçün sıfırdan başlamaqdır və bəlkə də yeni avtomobili digərlərindən daha tez başa düşməyimizə kömək edəcək. Əlbəttə ki, digər sürücülər də axmaq deyillər. Onlar çox güclüdürlər və bunu da tez bir zamanda anlayacaqlar.
Bununla belə, enerji idarəetməsi, yarışın özünə yanaşma və ondan necə istifadə etmək — bu, irəliyə doğru böyük bir addım olacaq. Mövsümə açıq fikirlə başlamalı və çox yaradıcı olmalıyıq. Çünki enerji ilə çox şey edə bilərsiniz, xüsusən də başqaları ilə yarışarkən. Bu, şahmat oynamaq kimidir, amma yüksək sürətlə.
Hər hərəkəti düşünmək üçün çox vaxtınız yoxdur, amma bu il, xüsusən də döyüşdə, həmişə rəqibinizdən iki addım öndə olmağa çalışmalısınız. İstər ötməni planlaşdırın, istərsə də mövqeyi müdafiə edin, həmişə iki addım irəlini düşünməli və onları nəsə etməyə məcbur etməyə çalışmalısınız. Burada manevr etmək üçün çoxlu imkanlar var, buna görə də həqiqətən açıq və bəzən daha yaradıcı olmalısınız”, – “RacingNews365” Antonellidən sitat gətirib.