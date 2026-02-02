Davin Cəfərov “Formula 4” Qış Kubokunda iştirak edə bilməyib - SƏBƏB + FOTO/VİDEO

Portuqaliyanın Eştoril şəhərində Formula 4 Qış Kubokuna start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Autodromo Fernanda Pires da Silva” trasında müxtəlif ölkələrdən 30 gənc və istedadlı sürücünü bir araya gətirən yarış gərgin mübarizə və çətin hava şəraiti ilə yadda qalıb. Güclü yağış səbəbindən sessiyalar bir neçə dəfə dayandırılıb və yarış nəzarəti dəfələrlə qırmızı bayraq elan etməyə məcbur olub.
Yarışda start xəttində yer alması gözlənilən 16 yaşlı Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Eştoril mərhələsində iştirakçı kimi deyil, tamaşaçı qismində iştirak edib. Davinin “Formula 4”də yeri hələ 2025-ci ilin noyabrdan sifariş edilsə də, FIA tərəfindən təsdiqlənmiş “Formula 4” komandalarından peşəkar karyerasının növbəti mərhələsinə keçid üçün rəsmi təkliflər alsa da, həllini tapmamış sponsorluq məsələləri onun bu mərhələdə iştirakını təxirə salıb.
Davin Cəfərov bu gecikmənin müvəqqəti olduğuna inanır və tezliklə beynəlxalq arenada potensialını nümayiş etdirəcəyinə əmindir. Onun uzunmüddətli məqsədi dəyişməz qalır: “Formula 1”ə yüksələn ilk Azərbaycanlı sürücü olmaq!
“Bu gün komanda olaraq podiumda yer aldıq. 3-cü yeri tutduq. Təəsüf ki, mən burda qonaq kimi, tamaşaçı kimi iştirak edirəm. Ötən ilin sonunda sponsorla müqavilə imzalanmaq nəzərdə tutulurdu. Mənim iştirakçı yerim də burda hazır idi. Sadəcə maliyyə məsələlərinə görə mən təəssüf ki, bu yarışda pilot kimi iştirak edə bilmədim. Lakin burda qonaq qismində iştirak etdiyimə görə də çox şadam. Çünki komandamdan və mənə kömək etmək istəyən hər kəsin dəstəyini hiss etmək çox xoşdur. Gələcəkdə Azərbaycan bayrağı altında “Formula 4” yarışlarında iştirak edəcəyimə ümidvaram”, - Cəfərov deyib.