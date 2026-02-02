Serxio Peres: “Üç gün ərzində kifayət qədər məlumat topladıq”

“Formula-1” pilotu Serxio Peres yeni mövsümdə debüt etməyə hazırlaşan “Cadillac” komandasında işlərin gedişi ilə bağlı açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Amerika təmsilçisi bu həftə Barselonada keçirilən testdə ilk dəfə yeni bolidini trasda sınaqdan keçirib. Testlərdə Pereslə yanaşı Valtteri Bottas da sükan arxasına keçib.
“Cadillac” mövsümün əvvəlində qüvvəyə minən yeni texniki reqlament dövrü ilə birlikdə “Formula-1” iştirakçılarının sayını 2016-cı ildən sonra ilk dəfə 10-dan çoxa çatdıracaq. Barselonadakı testlərdə komanda ümumilikdə 164 dövrə vurub və bu göstərici yalnız “Aston Martin”dən az olub.
Serxio Peres sınaqların faydalı keçdiyini bildirib:
“Barselonada üç gün ərzində kifayət qədər yürüş etdik və çox dəyərli məlumatlar topladıq. Komanda olaraq bolidi, sazlamaları və hansı istiqamətdə irəliləyəcəyimizi öyrənməyə başlamışıq. Bu testin əsas məqsədi yarışlara qədər təkmilləşdirə biləcəyimiz məqamları müəyyənləşdirməkdir”.
“Cadillac” növbəti dəfə bir həftədən sonra Bəhreyndə mövsümöncəsi ikinci testdə iştirak edəcək. Peres komandanı gərgin, eyni zamanda maraqlı dövrün gözlədiyini vurğulayıb:
“Qarşıda çox iş var, çünki biz yeni komandayıq. Amma bu proses çox həyəcanvericidir. Yenidən komandanın bir hissəsi olmaqdan zövq alıram, burada irəli getmək üçün güclü ruh var”.
Qeyd edək ki, “Cadillac” “Formula-1” də ilk rəsmi yarışına növbəti ay keçiriləcək Avstraliya Qran-prisində çıxacaq.