Oskar Piastri 2026-cı il qorxuları ilə bağlı açıqlama verib

“Formula-1”də yeni mövsüm öncəsi tətbiq edilən texniki dəyişikliklər bolidlərin idarəolunması ilə bağlı müəyyən narahatlıqlar yaratsa da, Oskar Piastri bu iddiaları rədd edib. Güc qurğularında elektrik enerjisinin payının artırılması və yanma mühərriki ilə bərabərləşməsi pilotlardan yeni texnikalar tələb edir.
İdman.Biz "RacingNews365" nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Barselonadakı ilk sınaqlardan sonra gənc pilot yeni maşınların hələ də "əsl Formula-1" ruhunu daşıdığını bildirib. Əsas narahatlıq enerji idarəetməsi üçün sürət qutusunun aşağı pillələrə keçirilməsi ilə bağlı olsa da, Piastri bu qorxuların böyük hissəsinin aradan qalxdığını vurğulayıb.
Oskar Piastri bolidlərin hələ də çox sürətli olduğunu qeyd edib:
"Öyrəşməli olduğumuz bəzi məqamlar var, amma trekə çıxmazdan əvvəlki qorxularımızın əksəriyyəti artıq yoxdur. Kvalifikasiya mərhələsi fərqli görünə bilər, lakin tribunada əyləşən azarkeşlər üçün bu maşınlar əvvəlki kimi möhtəşəm və təsirli qalacaq. Bunlar hələ də dünyanın ən sürətli avtomobilləridir".
Xatırladaq ki, "Mersedes"in pilotu Corc Rassell də yeni sürət qutusu strategiyasının artıq reallığa çevrildiyini, lakin bunun qeyri-təbii hiss olunmadığını bildirmişdi.